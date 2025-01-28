«Рейды МВД для переписи населения в Украине»: что известно

В сети распространяется информация о группе лиц, выдающих себя за сотрудников МВД, якобы осуществляющих проверку документов перед переписью населения. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Центра противодействия дезинформации СНБО.

Иллюстративное фото

Сообщается, что неизвестные просят предоставить личную информацию, в том числе фото или отпечатки пальцев, выдавая себя за работников МВД.

Верифицировав информацию в МВД, Центр сообщает, что работники системы внутренних дел не проводят подобные мероприятия и не вовлечены в подготовку переписи населения. Никаких действий по переписи не осуществляется.

"Такие действия направлены на дискредитацию правоохранителей и подрыв доверия к органам власти. Призываем не передавать свои документы, биометрические данные или персональную информацию незнакомцам. В случае подозрения на мошенничество обращайтесь в полицию", – отмечают в ЦПД.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в Сумской области якобы запустили пилотный проект по мобилизации 17-летних юношей. Об этом пишут пропагандистские Telegram-каналы, отмечают Центр стратегической коммуникации и информационной безопасности.

На самом деле это откровенный фейк, опровергнутый еще 22 января. Центр противодействия дезинформации сообщал, что пропагандисты демонстрируют скриншоты сообщений об исчезновении подростков. Однако эти скриншоты являются подделками, созданными с помощью программы редактирования изображений. Фейкеры взяли несколько реальных объявлений об исчезновении подростков в разных регионах Украины в течение 2024 года и изменили у них место и дату. Отметим, только за последний месяц пропагандисты писали о "мобилизации": 50% украинских спасателей, 18-летних юношей и людей с инвалидностью. Каждое из этих сообщений оказалось фейком.