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Рейдерская атака на предприятие: апелляционный суд отменил решение по делу «Семок»

Сумской апелляционный суд отменил постановление об аресте крупного производственного комплекса в Синельниково, который производит снеки и товары для дома

сегодня, 20:09
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Рейдерская атака на предприятие: апелляционный суд отменил решение по делу «Семок»

В пятницу, 3 июля, коллегия апелляционного суда Сумской области в составе судей В. Олейника, Ю. Филоновой и  В. Рунова рассмотрела дело №691/601/20 - жалобу представителей предприятия-производителя снеков "Семки" на попытки рейдерского захвата их завода. Заречный районный суд Сумской области в начале июня принял решение об аресте производственного комплекса ООО "Волана" и передаче его в АРМА.

Адвокаты ООО "Волана" тогда заявили об абсурдности решения об аресте имущества, ведь предприятие не имело никакого отношения к делу, которое с начала 2017 года расследовало Сумское СБУ. Дело касалось "попытки изменения государственной границы Украины" физическим лицом, и за более чем три года следствия ни один факт доказан не был.

Однако, уже в 2020 году, дело подняли из архива, к нему добавили имущество ООО "Волана", и по представлению следователя сумского СБУ и прокурора Сумской прокуратуры наложили арест на весь завод, который находится в Синельниково Днепропетровской области. Представители украинского производителя заявили о попытке рейдерского захвата предприятия и обратились к Президенту Украины, представительству Еврокомиссии и другим полномочным органам с требованием остановить беззаконие.

По подозрению в рейдерстве и злоупотреблении властью должностных лиц СБУ и прокуратуры начинается следствие в Государственном бюро расследований. Национальная полиция открыла уголовное производство по факту несанкционированного вмешательства в систему суда по этому делу. Кроме следователя СБУ и прокурора в Сумах, представители предприятия назвали ответственным за атаки народного депутата Д. Лубінця, который публично выступал в поддержку решения суда.

Теперь, как и прогнозировалось, апелляционный суд отменил определение следственного судьи Заречного районного суда. Представители трудового коллектива, которые присутствовали на заседании, с радостными эмоциями встретили решение, которое защитит их право на труд.

"Мы никому не позволим забрать наш завод. Если рейдеры сунутся еще раз - обламают зубы о наши Семки. Ни лубенцы, ни их лоббисты не имеют права ставить под сомнение право украинцев на труд. Мы, трудовой коллектив, благодарны нашему президенту Владимиру Александровичу Зеленскому за время управления государством которого много коррупционеров стали бояться принимать незаконные решения. Верим в то, что и коррумпированные прокуроры, и сбушники понесут наказания за свои преступные действия. Ведь все имена известны, все действия зафиксированы", - заявил компресорщик завода по производству снеков Николай Кошкин.


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