Решение СНБО по “УЗ” может повлиять на реформу корпоративного управления в Украине - СМИ

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Станислав Молчанов
Решение
СНБО о введении временной администрации в “Укрзализныце” и увольнении всего состава
правления и набсовета могло быть инициировано международными партнерами Украины,
которые признали неэффективность реформы корпоративного управления на госпредприятиях.
Об этом пишет "РБК-Украина".
"Укрзализныця" (фото из открытых источников)
Издание
напоминает, что члены наблюдательного совета “Укрзализныци” отличаются активным
участием в различного рода скандалах вместо того, чтобы заниматься развитием компании
и передавать ей свой опыт из других сфер. На примере Сергея Лещенко СМИ и эксперты
регулярно указывают, что среди членов набсовета есть люди, совершенно не разбирающиеся
в железной дороге. “Тем не менее, многие наблюдатели утверждают, что Лещенко место в набсовете
досталось не просто так — а с подачи крупного поставщика колес для “УЗ” — компании
Интерпайп Виктора Пинчука”, — говорится в материале. Также интересы этого олигарха
якобы лоббировал известный западный экономист, который часто комментирует вопросы,
связанные с Украиной, Андерс Аслунд. С ним тоже связаны
определенные скандалы в набсовете. Например, он решил уволиться, когда под давлением
общественности было принято решение снизить для членов набсовета зарплаты или на
определенное время вообще от них отказаться.
Интересы
логистического бизнеса лоббирует и литовец Адомас Аудицкас, который также входит
в набсовет “УЗ”. Его подозревают в способствовании
поставкам бывших в употреблении вагонов из России, которые несут прямую угрозу для
безопасности перевозок как грузов, так и пассажиров. В его офисе правоохранители
даже проводили обыски, а него фамилия
прямо фигурировала в уголовных производствах по этим эпизодам.
Многие
скандалы, связанные с набсоветом “УЗ”, так и остаются в кругу железнодорожников,
однако их результаты очень чутко отслеживают иностранные кредиторы. Например, экс-топ-менеджер
компании Иракли Эзгубая рассказывал о том, как набсовет
в интересах частного бизнеса заблокировал создание и развитие филиала “УЗ Карго”.
Все
эти и многие другие факты из истории набсовета “Укрзализныци” долгое время игнорировались
Кабмином. Даже когда временная следственная комиссия Верховной рады по вопросам
злоупотреблений на железной дороге призвала уволить набсовет вместе с правлением
из-за участия в различных схемах и махинациях — ее мнение проигнорировали, — пишут
журналисты.
Журналисты
добавляют, что по мнению западных экспертов, “достижения” “Укрзализныци”, о которых
недавно писала в своей справочной записке Служба безопасности
Украины, лучше приводить в пример при изучении Уголовного кодекса, чем при описании
“лучших практик”.
“Соответствующие
сигналы получили и в аппарате Совета нацбезопасности. “Укрзализныця” уже стояла
в повестке дня, однако именно благодаря нашим “западным партнерам”, в тексте справочных
материалов СБУ появилась прямая рекомендация отстранить руководство и набсовет
“УЗ” до формирования полноценных органов управления по стандартам OECD. Примерно
такой же текст в результате перекочевал в решение СНБО, которым правительству дано
протокольное поручение разобраться в ситуации.
В дальнейшем “корпоративная перезагрузка в “УЗ” с легкой руки наших западных партнеров, в первую очередь, посольств Большой семерки, позволит запустить аналогичные процессы и в других госкомпаниях. Хотя вполне возможно, что сначала для этого тоже понадобится перечень “аргументов” от Службы безопасности, а затем — решение СНБО”, — резюмирует издание.
Напомним, что издание "Комментарии" информировало о том, что "Укрзализныця" выплатила банку страны-агрессора $131 млн — СМИ
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