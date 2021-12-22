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Ренат Кузьмин резко высказался о подозрении Петру Порошенко

Нардеп от ОПЗЖ Ренат Кузьмин уверен, что дело относительно пятого президента Порошенко и Виктора Медведчука закроют

22 декабря 2021, 13:05
Автор:

Козлова Альбіна
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Объявление подозрения экс-президенту Украины Петру Порошенко депутат от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Ренат Кузьмин назвал "юридическим трэшем". Об этом пишет 112. юа.

Ренат Кузьмин резко высказался о подозрении Петру Порошенко

Нардеп прокомментировал подозрение Порошенко, фото из открытых источников

"Тут журналисты просят прокомментировать підозру Порошенко. Хорошо. Для тех, кто еще не в курсе: Порошенко предъявили подозрение по делу, в котором подозревается и Медведчук. Это то самое дело, в котором все доказательства строятся исключительно на неких записях, сделанных, якобы, в рамках каких-то контрразведовательных дел", – отметил он.

Депутат подчеркнул, что на самом деле никаких контрразведовательных дел в отношении Порошенко и Медведчука в СБУ никогда не было и прокуроры никогда не подписывали никаких ходатайств о прослушке их телефонов.

"Суды никогда не давали никаких санкций на их прослушку. Экспертиза, проведённая в деле установила, что все эти записи смонтированы. Только по одним этим основаниям это дело не может быть направлено в суд. По нему не может быть обвинительного приговора. Ни Медведчук, ни Порошенко по этому делу не могут быть осуждены. Просто юридический трэш. Ни один уважающий себя юрист под этим не подпишется", – отметил Кузьмин.

По его мнению, дело против Медведчука и Порошенко будет прекращено.

Напомним, 20 декабря Порошенко объявили подозрение в государственной измене и экс-президенту пришла повестка на допрос на 23 декабря. При этом сам Порошенко сейчас находится за границей. Таким образом, Порошенко стал четвертым по счету подозреваемым по так называемому "угольному делу" Виктора Медведчука. Дело касается закупок угля в "ДНР" и "ЛНР" в период 2014-2015 годов.


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Источник: https://112ua.tv/politika/kuzmin-o-podozrenii-poroshenko-eto-bred-sumasshedshey-sivoy-kobyly-i-yuridicheskiy-tresh-601823.html
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