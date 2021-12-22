Ренат Кузьмин резко высказался о подозрении Петру Порошенко

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Козлова Альбіна
Объявление подозрения экс-президенту Украины Петру Порошенко депутат от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Ренат
Кузьмин назвал "юридическим трэшем". Об этом пишет 112. юа.
Нардеп прокомментировал подозрение Порошенко, фото из открытых источников
Депутат подчеркнул, что на самом деле никаких контрразведовательных дел в отношении Порошенко и Медведчука в СБУ никогда не было и прокуроры никогда не подписывали никаких ходатайств о прослушке их телефонов.
По его мнению, дело против Медведчука и Порошенко будет прекращено.
Напомним, 20 декабря Порошенко объявили подозрение в государственной
измене и экс-президенту пришла повестка на допрос на 23 декабря. При
этом сам Порошенко сейчас находится за границей. Таким образом, Порошенко стал четвертым по счету подозреваемым по так
называемому "угольному делу" Виктора Медведчука. Дело касается закупок
угля в "ДНР" и "ЛНР" в период 2014-2015 годов.
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