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Рекордное усыновление в Украине: 2024 год стал лучшим годом за последние пять лет

В 2024 году было усыновлено 1270 детей, из которых 1268 - украинцы, а двое детей попали к иностранцам

25 февраля 2025, 18:17
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Амбарцумян Анна

2024 год стал переломным для Украины, ведь именно в этом году было усыновлено рекордное количество детей. В общей сложности 1270 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, нашли новые семьи. Это самый высокий показатель за последние пять лет, причем большинство малышей (1268) попали в украинские семьи. Что стоит за этой цифрой и как меняется процедура усыновления разбирались "Комментарии", ссылаясь на Министерство социальной политики Украины.

Рекордное усыновление в Украине: 2024 год стал лучшим годом за последние пять лет

Фото из открытых источников

В 2024 году количество усыновлений в Украине значительно возросло по сравнению с предыдущими годами:

  • 2024 год: 1270 детей (1268 усыновлено украинцами, 2 – иностранцами).

  • 2023 год: 927 детей (926 усыновлены украинцами, 1 — иностранцем).

  • 2022 год: 752 ребенка (643 украинца, остальные иностранцы).

  • 2021 год: 1354 ребенка (1082 украинца, остальные иностранцы).

  • 2020 год: 1239 детей (992 украинца, остальные иностранцы).

Это стало возможным благодаря активности украинцев, поскольку после начала войны иностранное усыновление ограничено и разрешается только по определенным условиям, например, если усыновитель является родственником ребенка.

Министерство социальной политики усовершенствовало процедуру усыновления, позволив кандидатам забирать ребенка до решения суда. Также отменены ограничения по возрасту, полу и количеству детей, которых можно усыновить. Это значительно упростило процесс и позволило большему числу семей участвовать в усыновлении.

В 2024 году 140 детей в возрасте от 11 до 17 лет нашли семью. Это всего 11% от общего количества усыновленных. Такая статистика отвечает запросам кандидатов в усыновители, поскольку только 13% из них готовы брать на воспитание детей старше 10 лет. В то же время большинство детей, состоящих на учете, это малыши до 10 лет, на которых приходится 70% усыновлений.

По словам Оксаны Жолнович, министра социальной политики, усыновление является одной из важных составляющих государственной политики. Она отметила, что большинство детей не попадают в институциональные учреждения, а растут в семейной среде — в приемных семьях или на попечении родственников. Однако в Украине до сих пор есть дети, нуждающиеся в семье, и развитие усыновления является приоритетом для государства.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Голливуд — это не только мир блеска и роскоши, но и место, где знаменитости используют свою популярность, чтобы изменить судьбы других людей. Одной из таких сфер, где звезды оказывают огромное влияние, является усыновление . Многие из них решаются взять на себя эту важную ответственность и дать детям не только новую семью, но и шанс на лучшую жизнь. В этой статье мы расскажем о самых известных голливудских звездах, усыновивших детей, и как это изменило их жизнь.



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Источник: https://www.kmu.gov.ua/news/minsotspolityky-u-2024-mu-ukraintsi-usynovyly-naibilshe-ditei-za-ostanni-piat-rokiv
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