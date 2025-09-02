Рекордное падение цены: за сколько Индия покупает российскую нефть

По данным Bloomberg, москва пошла на рекордное удешевление своей нефти марки Urals для индийских нефтеперерабатывающих компаний. Теперь стоимость барреля упала до 3-4 долларов, что делает поставки из России максимально привлекательными для покупателей в Нью-Дели.

Urlas для Индии рекордно подешевела

Детали сделок



Еще неделю назад скидка на Urals составила примерно 2,5 доллара, а в июле – всего 1 доллар. Теперь же индийские НПЗ получили почти "демпинговое" предложение, которое, как ожидают эксперты, стимулирует новую волну закупок.



Торговое давление США



Снижение цен произошло на фоне роста торгового противостояния между Вашингтоном и Нью-Дели. 6 августа президент США Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительной 25-процентной пошлины на импорт из Индии. Это стало следствием провала торговых переговоров, продолжавшихся в конце июля.

На этом фоне часть индийских госкомпаний пыталась диверсифицировать закупки: Indian Oil Corp. покупала нефть у поставщиков Ближнего Востока и США. А Reuters писало, что некоторые государственные компании вообще останавливали импорт российской нефти.

Что говорит Индия



Несмотря на сообщения западных медиа, официальный Нью-Дели уверяет, что изменение политики не произошло. 2 августа чиновники в комментарии New York Times заявили, что правительство не давало указаний компаниям сокращать закупки российской нефти.



Контекст



Индия уже несколько лет остается ключевым рынком для российских энергоносителей, особенно после введения санкций Запада. Для москвы продажи Urals по демпинговым ценам – один из немногих способов удержать объемы экспорта и валютные поступления.



