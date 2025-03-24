Рекордная неделя: сколько украинцев решили вступить в ряды ВСУ

На прошлой неделе центры рекрутинга Вооруженных Сил Украины зафиксировали рекордное количество обращений – 1226 граждан решили узнать больше о службе в армии. Это самый высокий показатель в марте, что свидетельствует о росте интереса к защите страны. Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Центр рекрутинга. Фото из открытых источников

В общей сложности консультации получили почти 47 тысяч украинцев, 9550 мужчин начали процесс оформления на военную службу. На прошлой неделе 171 гражданин принял окончательное решение и присоединился к Силам обороны.

Среди желающих служить – и женщины, доля которых составила 21% от общего количества обращений. Наиболее активными оказались жители Черновицкой (42%), Хмельницкой (39%), Винницкой (39%) и Тернопольской (34%) областей.

В Украине действуют 49 центров рекрутинга, в том числе онлайн-центр, где можно получить детальную консультацию без риска принудительной мобилизации. В помещениях центров запрещено вручение повесток, а все обращения конфиденциальны.

Детальнее о работе рекрутинговых центров можно узнать на официальном портале.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что с началом работы рекрутинговых центров Сил обороны Украины наблюдается значительное увеличение количества женщин, которые изъявляют желание присоединиться к военной службе. С начала работы центров рекрутинга 42366 граждан обратились за консультациями, среди которых 21% составляют женщины. Наибольший интерес к армейской карьере проявляют жители Черновицкой, Хмельницкой и Тернопольской областей, где зафиксировано наибольшее количество обращений.

Кроме того, с начала работы сервиса рекрутинга в приложении Резерв тысячи украинцев уже присоединились к рядам Сил обороны, выбрав вакансии по своему опыту и навыкам. Самыми востребованными остаются направления, требующие как тактических умений, так и технических знаний. Это еще раз доказывает, что армии нужны специалисты по разным сферам, а каждый может найти роль, в которой будет максимально полезным.