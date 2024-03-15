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Рекорд по страхованию жизни: полис на $250 миллионов

Самый дорогой полис страхования жизни в мире заключил частный клиент в Гонконге

сегодня, 14:50
Автор:
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Черновалова Кристина
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В Гонконге заключили самый большой в мире страховой полис жизни, размер которого превысил все ожидания — 250 миллионов долларов США (около 197 миллионов фунтов стерлингов). Соглашение было реализовано через HSBC Life. План призван сохранить богатство человека для будущих поколений его семьи.

Рекорд по страхованию жизни: полис на $250 миллионов

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Рекордный полис страхования жизни был заключен с индивидуальным клиентом, имя которого остается анонимным. Согласно условиям полиса, после смерти застрахованного лица указанная рекордная сумма будет выплачена бенефициару. Основная цель столь значительного страхования состоит в обеспечении долгосрочного сохранения и приумножения семейного богатства, передаваемого из поколения в поколение.

Генеральный директор HSBC Life в Гонконге и Макао Эдвард Монкрейф сказал:

"Азия является самым быстрорастущим домом для населения со сверхвысоким уровнем благосостояния в мире, и поэтому мы наблюдаем значительный рост спроса на страховые решения для решения проблем наследственности бизнеса, управления имуществом и планирования наследия.

Этот уникальный страховой полис превзошел предыдущий мировой рекорд, установленный в 2014 году консультационной фирмой SG, LLC из Соединенных Штатов, с суммой в 201 миллион долларов США. Также интересен тот факт, что до этого крупнейшим страховым полисом считался полис на сумму 100 миллионов долларов, проданный в 1990 году Питером Розенгардом, ведущим британским страховым агентом, на жизнь выдающегося американского деятеля индустрии развлечений.

Значение этого рекорда далеко выходит за рамки самого страхования, отражая растущее внимание обеспечению финансовой безопасности и наследия в глобальном масштабе.



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