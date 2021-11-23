Реконструкция дамбы на Северо-Крымском канале завершена на 90%: пустят ли воду в Крым

Ремонтные работы на дамбе, расположенной на 107-м километре Северо-Крымского канала завершены на 90%. Совсем скоро объект может быть введен в эксплуатацию. Как передает издание "Комментарии", такую информацию озвучила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, находясь на Херсонщине с рабочим визитом, пишет сайт "Крым. Реалии".

Реконструкция дамбы на Северо-Крымском канале. Фото: Крым. Реалии

Ирина Верещук отметила, что ремонтные работы на дамбе никак не связаны с возможностью возобновления подачи пресной воды в аннексированный Крым. Такие разговоры могут вновь возобновиться только в одном случае, когда Россия заберет свои войска из Крыма и полуостров будет возвращён под контроль Украине. При нынешнем состоянии вещей ни о какой подачи воды в Крым и речи быть не может. Это запрещено на законодательном уровне.

Министр подчеркнула, пока что речь идет только том, что государство профинансировало реконструкцию дамбы, как важного объекта инфраструктуры в Херсонской области.

Верещук отметила, что, если реконструкция объекта будет завершена, то на все это из государственной казны в общей сложности будет потрачено 72 миллиона гривен. Введения в эксплуатацию дамбы необходимо не для подачи воды в Крым, а для подачи воды некоторым районам самой Херсонщины, часть земель которой с 2015-го года остаются без орошения. К тому же, добавила Верещук, введение дамбы в эксплуатацию – это гарантия того, что днепровской воды в Крыму ближайшее время точно не будет.

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