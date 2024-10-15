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Редкие гривны взлетели в цене: некоторые монеты стоят десятки тысяч гривен

Сюрприз в кошельке: ваши старые гривны могут стоить целое состояние

сегодня, 15:24
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Автор:
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Черновалова Кристина

Представьте, что обычная 1 гривна, пылящаяся где-то на дне вашего кошелька, может стоить тысячи, а то и десятки тысяч гривен. Именно столько готовы платить коллекционеры за редкие украинские монеты. Особенно ценятся гривны, выпущенные в 1992, 1995, 1996 и 2001 годах. Эти монеты с каждым годом становятся всё более желанными на аукционах, и их стоимость стремительно растет.

Редкие гривны взлетели в цене: некоторые монеты стоят десятки тысяч гривен

Редкие гривны в цене

Самыми редкими и дорогими считаются монеты 1992 года. Эти гривны никогда не были введены в массовое обращение, поскольку их чеканили для тестирования оборудования. Большинство из них осело в частных коллекциях или на аукционах, где сейчас они стоят от 12 000 до 37 000 гривен! Если вам повезет найти одну из таких монет, считайте, что вы обладатель настоящего раритета.

Еще один пример – монета номиналом 1 гривна 1995 года. Её тираж был очень мал, поэтому сегодня она является одним из самых ценных экземпляров среди коллекционеров. За неё готовы заплатить от 15 000 до 20 000 гривен. А если вам попадется редкая версия 1996 года, то её стоимость может достигать 8 000 гривен. Казалось бы, обычная монета, но разница в деталях делает её настоящим сокровищем.

Интересны также и гривны 2001 года. Хотя их было выпущено много, некоторые уникальные экземпляры стоят целое состояние. Например, монета с уменьшенным аверсом может принести вам до 5 000 гривен.

Бум цен на редкие украинские монеты не замедляется, и это отличный шанс для всех, кто хочет попробовать свои силы в нумизматике. Если у вас есть старые гривны, обязательно пересмотрите их – возможно, они стоят намного больше, чем кажется. Ваши монеты могут оказаться настоящими сокровищами, которые принесут вам тысячи гривен.



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