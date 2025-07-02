Речь идет о сумасшедшей сумме: "Укрпочта" пробила очередное дно с ребердингом

Акционерное общество "Укрпочта" 16 июня объявило тендер на создание брендбука — документа с правилами и рекомендациями по визуальному стилю компании. Ожидаемая стоимость услуг составляет 1,25 млн грн, сообщает платформа госзакупок ProZorro.

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Согласно условиям тендера, работу следует завершить до конца текущего года. В течение шести месяцев подрядчик должен провести дизайн-исследование и разработать четыре основных раздела брендбука, среди которых:

· правила использования логотипа;

· дизайн корпоративных элементов: конвертов, бланков, визиток, папок, коробок, пакетов, блокнотов, ручек, карандашей, шаблонов презентаций, корпоративной одежды и автомобилей;

· шаблоны наружной рекламы и интернет-продвижения;

· стандарты оформления вывесок и навесов.

На тендер отправились пять участников. Самая низкая цена — 599,5 тыс. грн — предложило ООО "Табаско Ворлдвайд", которое сотрудничало с Vodafone, "Алло", Crédit Agricole, "Укргазбанком" и т.д. Второе по стоимости предложение на 50 тыс. грн дороже представила предпринимательница Мария Омельчук, совладелица брендингового агентства Galagan, известного работой с Toyota, Lexus, "Укрзализныцей", "Киевгазом", Panasonic.

Впрочем, оба предложения были отклонены по признанию участниками информации конфиденциальной, что противоречит условиям тендера. Сейчас тендерный комитет рассматривает предложение третьей участницы — Анастасии Жеребецкой, соучредительницы дизайн-бюро "Спиилка", работавшей с "Планетой кино", Megogo, Uklon, "Новой почтой".

Для "Укрпочты" это не первый ребрендинг: в 2017 году компания уже обновляла айдентику с помощью агентства Saatchi & Saatchi, которое разработало современный логотип в виде используемого до сих пор почтового рожка-геометки.

Как уже писали "Комментарии", скандалы с "Укрпочтой" периодически появляются в украинском информационном пространстве. И все больше возникают финансовые вопросы. Народный депутат Украины Алексей Гончаренко раскритиковал очередное решение генерального директора "Укрпочты" Игоря Смилянского.