Рецепты 12 блюд на Рождество: чем порадовать родных и удивить гостей

На Рождественский сочельник по традиции на столе должно быть 12 постных блюд, набор которых может всячески варьироваться. Кутья – самое главное блюдо рождественского стола, без которого не обойтись. С нее начинается Сочельник, кутью оставляют на столе для "угощения" предков и именно она как нельзя лучше сохраняет традиции.

Блюда на Святвечер. Фото: из открытых источников

Известный украинский повар и ресторатор Евгений Клопотенко поделился в сети своим рецептом кутьи. Он советует просто помыть зерно, залить прохладной водой и варить на умеренном огне в течение 30-40 минут. По его словам, этого достаточно, чтобы пшеница была готова, а зерна одновременно оставались упругими и не разваренными. Для того чтобы приготовить кутью от Евгения Клопотенко, вам понадобится:

350 г пшеницы;

50 г грецких орехов;

50 г изюма;

50 г запаренного мака;

1 час. л. лимонной цедры;

2 ст. л. лимонного сока;

мед по вкусу.

Вымытую пшеницу залейте водой и варите 30 минут после закипания. На 350 г пшеницы вам понадобится 1,4 л воды, то есть соотношение должно быть 1:4. Если любите более разваренную кутью, варите немного подольше. Выложите в миску 50 г мака и залейте кипятком на 15 минут, затем слейте воду. Запаренный мак разотрите в макитре или ступке. Измельчите 50 г грецких орехов. В большую миску выложите сваренную пшеницу и добавьте измельченные орехи и мак, всыпьте 50 г изюма и добавьте мед по вкусу. Натрите в миску лимонной цедры и выдавите по вкусу лимонный сок. Это придаст кутьи немного кислинки и невероятного цитрусового аромата. Хорошо все перемешайте и добавьте теплой воды или компота в желаемую консистенцию готового блюда.

Конечно же, кроме угла, обязательным для рождественского стола является компот. Это очень простой и в то же время вкусный напиток. Вы можете сварить его прямо из сухофруктов, а можете добавить ему немного вкуса с помощью розмарина, как в рецепте от Евгения Клопотенко. Этот напиток лучше подойдет к любому столу – и праздничному, и обыденному.

Для приготовления компота вам понадобятся:

500 г сухофруктов (яблоки, груши, сливы);

2-3 ст. л. сахара;

4 веточки розмарина;

холодная вода.

Сухофрукты хорошо промываем. Выкладываем в кастрюлю и заливаем холодной водой. Доводим до кипения, добавляем сахар по собственному вкусу. Снимаем с огня и добавляем веточки розмарина. Закрываем крышкой и даем настояться.

А еще рождественский стол можно украсить имбирно-медовым печеньем. Готовят его на праздник Святого Николая и на Рождество. Кстати, его можно делать хоть какой формы.

Еще одно постное блюдо, которое часто можно увидеть на рождественском столе – тушеная капуста. Чтобы подчеркнуть ее вкус, к ней можно добавить сушеные грибы, тогда она становится еще вкуснее и ароматнее.

Еще одно символическое блюдо – постный борщ. Во многих регионах Украины это блюдо обязательно для рождественского стола, почти как кутья.

А еще на Рождество традиционно готовили песни вареники, чаще всего с капустой, потому что она всегда была в каждом доме. Эти вареники готовятся даже с квашеной капустой. Смазанные растительным маслом и залепленные красивыми косичками, они способны украсить ваш праздничный стол. Если не успели приготовить в сезон, можно приобрести их на рынке или в магазине и приправить по вкусу уксусом, ароматным маслом и кольцами лука.

Две основы постного меню – грибы и капуста. Они сочетаются в чудесное блюдо – песни голубцы с рисом и белыми грибами. Блюдо получается невероятно ароматным и нежным по вкусу, не уступая классической версии.

В некоторые дни рождественского поста разрешается рыба, как и в сочельник. Карп по-еврейски – хоть оригинально и польское блюдо, стало популярным и у нас. Ведь эта рыба насыщена специями, пахнущими зимними праздниками. В продолжение рыбной тематики советуем и рецепт вымоченной в молоке сельди. Такую технику вымачивания используют достаточно часто, чтобы сделать вкус рыбы более нежным. Подавать такую сельдь советуем с отварным картофелем и кольцами лука.

Наряду с капустой и корнеплодами в зимних блюдах часто фигурирует фасоль. Ее легко хранить, а блюда из нее питательны и полезны – это хороший заменитель мяса. Так что блюда из фасоли готовили и к рождественскому столу, в частности тушеную с овощами.

Сладости также были неотъемлемой частью рождественского застолья. Кроме медовников, очень часто готовили пышки с вареньем на дрожжевом тесте.

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