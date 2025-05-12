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Реальный диалог с агрессором невозможен: Путин готовит коварный план

Кремль официально отказался от прекращения огня до начала переговоров

сегодня, 15:25
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Клименко Елена

15 мая в Стамбуле могут стартовать переговоры между Украиной и Россией, однако реальный диалог под угрозой – Кремль отказывается поддержать предложенное 30-дневное прекращение огня. Об этом сообщил военный эксперт Александр Мусиенко, подчеркивая: действия Москвы – это политическая манипуляция.

Реальный диалог с агрессором невозможен: Путин готовит коварный план

Фото: скриншот

По его словам, Украина вместе с союзниками с Запада согласовала режим тишины с 12 мая, включая предложения по мониторингу и контролю за фронтом. Эту инициативу поддержали США, Франция, Великобритания, а Турция выразила готовность стать посредником. Однако Россия официально отвергла эту идею, предложив собственный "план" — переговоры без предварительного прекращения боевых действий.

Мусиенко отмечает, что Путин только создает видимость дипломатии, чтобы снять давление санкций и навязать свою повестку дня. В случае переговоров Москва, вероятно, сразу потребует прекращения мобилизации и отвода украинских сил. Это классическая тактика затягивания, которую РФ уже неоднократно применяла.

В то же время, продолжил эксперт, РФ активно продвигает собственную информационную кампанию: через рупоры Кремля – Пескова, Захарову и других – пытается переключить внимание от перемирия на "миролюбивую" риторику Путина. Таким образом Россия блокирует реальный шанс на прекращение огня.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что МИД Китая поддержал идею 30-дневного перемирия. Как считает политолог Вадим Денисенко, это заявление следует расценивать исключительно в контексте переговоров между США и КНР об уменьшении пошлин. При этом политолог убежден, что само заявление Пекина не представляет никакой угрозы РФ. По его словам, вряд ли Пекин будет побуждать Кремль к каким-либо действиям в этом направлении.



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Источник: https://www.facebook.com/oleksandr.musiienko/posts/pfbid0myAs5gzX3pAPU9DTPv677c4aGFvu7t6EyZMYtCu89pnQ1pYcWhUY9mJygyqFVXUMl
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