Реально ли Украине создать ядерное оружие: сколько времени на это нужно

Время от времени возникает вопрос, что, если западные партнеры не сумеют предоставить Украине надежные гарантии безопасности, то Киеву ничего другого не останется, кроме как создать ядерное оружие или же получить его от партнеров, которые согласятся принять такое решение. На протяжении какого времени Украина может получить ядерное оружие? Реально ли вообще Украине создать ядерное оружие? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Ядерное оружие. Фото: из открытых источников

Для создания собственного ядерного оружия Украине понадобится от 5 до 7 лет

Полковник запаса ВСУ, пилот-инструктор Роман Свитан в эфире Radio NV заявил, что для Украины очень важно восстановить свой ядерный статус хотя бы косвенно.

По словам эксперта, в Европе есть несколько стран, в которых находится либо собственное, либо американское ядерное оружие.

"У Франции есть свое (ядерное оружие – ред.), до 300 боевых снарядов... У Великобритании также до 300 ядерных снарядов. У США более 5500 ядерных снарядов, часть из которых находится на базах в Германии, Италии, Турции, Бельгии и Нидерландах по программе ядерного обмена, в которую мы также могли бы вступить, если бы вступили в НАТО. Для нас очень важно восстановить свой ядерный статус хотя бы косвенно, вступив в такую программу", — рассказал Свитан.

Эксперт заявил, что для создания собственного ядерного оружия Украине понадобится от 5 до 7 лет. Однако, если договориться с Францией или Британией об обогащении имеющегося в Украине урана, этот процесс может занять 1,5-2 года.

"Есть проблемы в Европе – нехватка урана. Особенно после того, как Африка практически выдавила французские и американские войска. Французы там потеряли урановые шахты. Это мы можем заменить. У нас есть несколько урановых шахт. Весь процесс работает, мы могли бы свой уран передать Франции, Британии для его обогащения, получения ядерных зарядов. Поэтому, если было бы принято решение, мы могли бы восстановить свой ядерный статус, не выстраивая очень дорогой процесс обогащения урана. В режиме обмена могли бы работать", — добавил Свитан.

В Украине есть и были действующие исследовательские реакторы

Военный эксперт, редактор информационного издания Defense Express Валерий Рябых в интервью Radio NV заявил, что Украина сможет создать ядерное оружие, если будет вынуждена это сделать для своего выживания.

"Мы уже имели обсуждение в экспертной среде, сейчас на тех мероприятиях, которые проходят в Киеве, в частности на VIA CARPATIA (ежегодный Международный форум Центральной и Восточной Европы – ред.) очень объективно проговаривали на экспертном уровне эту ситуацию. Все эксперты сходятся на том, что у Украины есть возможность создать подобное оружие", — заявил Рябых.

По его мнению, реализует ли Украина эту возможность, зависит от того, будет ли мир и в дальнейшем находиться "в том неопределенном состоянии, когда не может дать оценку РФ".

"Украина имеет технологические факторы, имея определенные наработки по технологиям. Потому что к отдельным циклам создания ядерного оружия, к созданию носителей этого оружия Украина была причастна. В Украине есть и были действующие исследовательские реакторы. Не знаю, в каком они сейчас состоянии, и все же мы знаем, что и научная, и исследовательская база в Украине есть", — отметил военный эксперт.

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