Реально ли избежать отключений света зимой в Украине: прогноз экспертов

Эксперты уверены, что избежать отключений электроэнергии этой зимой будет возможно только при условии аномально теплой погоды с температурой не ниже +5 градусов. В случае же обычных зимних условий отключения света могут достигать до 18 часов в сутки, особенно если температура опустится до -10 градусов.

Отключение света в Украине

По словам Андриана Прокипа, руководителя программы "Энергетика" Украинского института будущего, полностью избежать перебоев в энергоснабжении этой зимой практически невозможно. Об этом пишет Главред.

" Избежать отключений можно будет, только когда на улице будет +5, не будет разрушений и будут дополнительные ремонты. Даже если не будет новых обстрелов, то когда будет температура ноль и ниже, то у нас будут отключения. И это могут быть отключения на уровне 8-10 часов. А если это будет -10, то света, условно говоря, может не быть 18 часов", — отметил он.

Эксперт объясняет, что ситуация ухудшается из-за повреждений, которые получила энергетическая инфраструктура страны в последнее время.

Читайте также на портале “Комментарии” — Укрэнерго счел ограничения на потребление электроэнергии на сегодня, 25 сентября. От так графики пока отменены, впрочем потребителей призывают экономно использовать электроэнергию особенно с 16:00 до 22:00. Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго.

Напомним, из-за обстрелов врагом энергетической инфраструктуры возможны обесточения. Чтобы оставаться на связи в таких условиях, воспользуйтесь простыми советами , опубликованными на официальной странице Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.