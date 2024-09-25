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Реально ли избежать отключений света зимой в Украине: прогноз экспертов

Зима обещает быть темной: Украина готовится к серьезным отключениям электроэнергии

сегодня, 14:06
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Черновалова Кристина

Эксперты уверены, что избежать отключений электроэнергии этой зимой будет возможно только при условии аномально теплой погоды с температурой не ниже +5 градусов. В случае же обычных зимних условий отключения света могут достигать до 18 часов в сутки, особенно если температура опустится до -10 градусов.

Реально ли избежать отключений света зимой в Украине: прогноз экспертов

Отключение света в Украине

По словам Андриана Прокипа, руководителя программы "Энергетика" Украинского института будущего, полностью избежать перебоев в энергоснабжении этой зимой практически невозможно.  Об этом пишет Главред. 

"Избежать отключений можно будет, только когда на улице будет +5, не будет разрушений и будут дополнительные ремонты. Даже если не будет новых обстрелов, то когда будет температура ноль и ниже, то у нас будут отключения. И это могут быть отключения на уровне 8-10 часов. А если это будет -10, то света, условно говоря, может не быть 18 часов", — отметил он.

Эксперт объясняет, что ситуация ухудшается из-за повреждений, которые получила энергетическая инфраструктура страны в последнее время. 

Читайте также на портале “Комментарии” — Укрэнерго счел ограничения на потребление электроэнергии на сегодня, 25 сентября. От так графики пока отменены, впрочем потребителей призывают экономно использовать электроэнергию особенно с 16:00 до 22:00. Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго.

Напомним, из-за обстрелов врагом энергетической инфраструктуры возможны обесточения. Чтобы оставаться на связи в таких условиях, воспользуйтесь простыми советами , опубликованными на официальной странице Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.



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Источник: https://glavred.info/ukraine/sveta-mozhet-ne-byt-po-18-chasov-ekspert-opisal-plachevnyy-scenariy-na-zimu-10599944.html?_gl=1*nfvwvc*_ga*NDAzODgwNjc0LjE3MTc0MTI1OTI.*_ga_GTZ11TXQEP*MTcyNzI1ODQ3NC4zNy4wLjE3MjcyNTg0NzQuNjAuMC4w*_ga_XPHWQKG4FQ*MTcyNzI1ODQ3NC4
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