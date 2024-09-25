Реально ли избежать отключений света зимой в Украине: прогноз экспертов

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Черновалова Кристина
Эксперты уверены, что избежать отключений электроэнергии этой зимой будет возможно только при условии аномально теплой погоды с температурой не ниже +5 градусов. В случае же обычных зимних условий отключения света могут достигать до 18 часов в сутки, особенно если температура опустится до -10 градусов.
Отключение света в Украине
По словам Андриана Прокипа, руководителя программы "Энергетика" Украинского института будущего, полностью избежать перебоев в энергоснабжении этой зимой практически невозможно. Об этом пишет Главред.
Эксперт объясняет, что ситуация ухудшается из-за повреждений, которые получила энергетическая инфраструктура страны в последнее время.
Читайте также на портале “Комментарии” — Укрэнерго счел ограничения на потребление электроэнергии на сегодня, 25 сентября. От так графики пока отменены, впрочем потребителей призывают экономно использовать электроэнергию особенно с 16:00 до 22:00. Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго.
Напомним, из-за обстрелов врагом энергетической инфраструктуры возможны обесточения. Чтобы оставаться на связи в таких условиях, воспользуйтесь простыми советами , опубликованными на официальной странице Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
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