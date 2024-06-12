Реально ли добиться снятия с розыска ТЦК: что нужно сделать

Если военнообязанный гражданин отказывается выполнять свой гражданский долг, например, не обновляет данные или игнорирует повестки, это может привести к негативным последствиям. Одним из таких последствий является включение в реестр розыска ТЦК, сообщил адвокат Руслан Ружицкий. Он отметил, что во избежание "неприятных ситуаций из-за безосновательного розыска ТЦК" можно добиться исключения своих данных из базы АРМОР.

ТЦК

Итак, по словам адвоката, для того чтобы сняться с розыска ТЦК необходимо обратиться в полицию с запросом, чтобы узнать, находитесь ли вы в розыске и получали ли письма с ТЦК о доставке, а также какое ТЦК направило такое письмо.

Далее, говорит Ружицкий, следует подать запрос в ТЦК с вопросом о причинах направления такого письма. Кроме того, по его словам, следует требовать отзыва письма, если оснований для его направления не было. Если ТЦК признает, что письмо было направлено без достаточных оснований, то такой ответ можно направить в полицию для деактивации данных о розыске.

Кроме того, адвокат отметил, что на практике это может быть не так просто, поэтому украинцам нужно быть готовыми к трудностям.

При этом Ружицкий рассказал о том, кто может попасть в базу розыска ТЦК. По его словам, ранее сообщалось, что работники военкоматов иногда манипулируют внесением в эту базу, чтобы запугать военнообязанных граждан. В базе розыска ТЦК находятся только те мужчины, которые совершили уголовное преступление. Уголовное производство может быть открыто по уклонению от мобилизации. Однако лицо будет считаться подозреваемым только после определения суда, следователя или прокурора об объявлении в розыск.

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