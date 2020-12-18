Реалити-шоу "Дом-2" завершает существование - пресс-служба ТНТ

Телеканал ТНТ больше не будет показывать реалити-шоу "Дом-2". Об этом сообщает "ТАСС" со ссылкой на пресс-службу телеканала.

Это было самое продолжительное шоу. Оно началось в 2004 году и на протяжение 16 лет демонстрировало, как молодежь пыталась строить любовь.

После него многие молодые люди и девушки получили всеобщую известность и стали российскими звездами и общественными деятелями. Так, в частности, самой известной — не участницей, но ведущей стала Ксения Собчак. Российский политик, актриса кино, телевидения, продюсер кино и телевидения, теле- и радиоведущая, журналистка, общественный деятель и писательница начала свою карьеру именно с этого шоу.





Бывшие участницы реалити-шоу "Дом-2" Алена Водонаева и Алена Бузова также стали телеведущими, журналистками и писательницами.

Участник шоу Евгений Кузин после участия в проекте открыл собственный магазин брендовой одежды.





Олег Кривиков (Майями), который принимал участие в шоу 2011, сейчас занимается успешной карьерой певца.

Ранее "Комментарии" писали о том, что известный российский шоумен и актер Сергей Светлаков болен коронавирусом. По информации источников, приближенных к окружению звезды, на данный момент он госпитализирован в одну из Московских медицинских учреждений из-за ухудшения состояния здоровья.

Кроме того, порталу стало известно, что зрители замерли в ожидании финала главного романтического шоу страны "Холостячка", в котором приняла участие актриса Ксения Мишина. И несмотря на то, что проект еще не закончился, в сети уже бурно обсуждают, кто из украинских звездных красоток мог бы стать участницей второго сезона реалити-шоу.





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