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Главная Новости Общество события Реалити-шоу "Дом-2" завершает существование - пресс-служба ТНТ
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Реалити-шоу "Дом-2" завершает существование - пресс-служба ТНТ

Последний выпуск состоится 30 декабря этого года

сегодня, 18:51
Автор:

Дмитрий Симоненко

Телеканал ТНТ больше не будет показывать реалити-шоу "Дом-2". Об этом сообщает "ТАСС" со ссылкой на пресс-службу телеканала.

Реалити-шоу "Дом-2" завершает существование - пресс-служба ТНТ

Это было самое продолжительное шоу. Оно началось в 2004 году и на протяжение 16 лет демонстрировало, как молодежь пыталась строить любовь. 

После него многие молодые люди и девушки получили всеобщую известность и стали российскими звездами и общественными деятелями. Так, в частности, самой известной — не участницей, но ведущей стала Ксения Собчак.  Российский политик, актриса кино, телевидения, продюсер кино и телевидения, теле- и радиоведущая, журналистка, общественный деятель и писательница начала свою карьеру именно с этого шоу.

Реалити-шоу ”Дом-2” завершает существование - пресс-служба ТНТ - фото 2

Бывшие участницы реалити-шоу "Дом-2" Алена Водонаева и Алена Бузова также стали телеведущими, журналистками и  писательницами. 

Реалити-шоу ”Дом-2” завершает существование - пресс-служба ТНТ - фото 3
Реалити-шоу ”Дом-2” завершает существование - пресс-служба ТНТ - фото 4

Участник шоу Евгений Кузин после участия в проекте открыл собственный магазин брендовой одежды.

Реалити-шоу ”Дом-2” завершает существование - пресс-служба ТНТ - фото 5

Олег Кривиков (Майями), который принимал участие в шоу 2011, сейчас занимается успешной карьерой певца.

Реалити-шоу ”Дом-2” завершает существование - пресс-служба ТНТ - фото 6

Ранее "Комментарии" писали о том, что известный российский шоумен и актер Сергей Светлаков болен коронавирусом. По информации источников, приближенных к окружению звезды, на данный момент он госпитализирован в одну из Московских медицинских учреждений из-за ухудшения состояния здоровья.

Кроме того, порталу стало известно, что зрители замерли в ожидании финала главного романтического шоу страны "Холостячка", в котором приняла участие актриса Ксения Мишина. И несмотря на то, что проект еще не закончился, в сети уже бурно обсуждают, кто из украинских звездных красоток мог бы стать участницей второго сезона реалити-шоу.



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Источник: https://t.me/rt_russian/54500
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