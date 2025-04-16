"Реакторов не будет, и плана Б тоже": почему Киев провалил переговоры с Болгарией

Проект завершения строительства третьего и четвертого энергоблоков Хмельницкой АЭС оказался под угрозой из-за несогласованности и отсутствия четкой стратегии со стороны Министерства энергетики и компании "Энергоатом". Об этом в комментарии УНИАН заявил Геннадий Рябцев, ведущий научный сотрудник Национального института стратегических исследований.

Хмельницкая АЭС. Фото: из открытых источников

"Это свидетельство того, что ни у Минэнерго, ни у "Энергоатома" нет продуманного плана действий. Никакой альтернативы на случай отказа от болгарских реакторов у них нет", — заметил эксперт, комментируя новость о решении вице-премьера Болгарии не продавать оборудование Украине.

Рябцев подчеркнул, что если официальных документов от Софии Киев не получал, украинская сторона должна обратиться за разъяснением и проинформировать общество о дальнейших шагах.

"Верховная Рада приняла соответствующий закон, а значит, что на уровне министерства и "Энергоатома" нет даже базовой договоренности с болгарской стороной", — добавил он.

Также Рябцев упомянул, что "Энергоатом" имеет подписанные меморандумы с рядом компаний, в частности, американской Westinghouse.

"Речь идет лишь о меморандуме о возможном участии в строительстве пятого и шестого энергоблоков. Но, вполне вероятно, что американцы заинтересуются и достройкой третьего и четвертого. С ними нужно вести активные переговоры", — подытожил специалист.

Портал "Комментарии" писал, что Болгария отказалась от планов продать Украине два атомных реактора, которые планировалось использовать для достройки Хмельницкой АЭС. Свое решение правительство страны объяснило стремлением развивать собственную атомную энергетику в условиях нестабильности на энергетическом рынке.