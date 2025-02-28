Разворот на 180 градусов от США: ЕС нашел себе нового мощного партнера

На фоне скандальных заявлений президента США Дональда Трампа о введении новых значительных пошлин Евросоюз ищет себе новых могущественных партнёров. В частности, ЕС уже договорился о заключении пакта о свободной торговле с Индией, что, по словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, станет "крупнейшей сделкой такого рода в мире". Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "Politico".

ЕС и Индия. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, фон дер Ляйен во время визита в Нью-Дели заявила, что Индия и ЕС будут стремиться заключить сделку уже в этом году.

Она отметила, более тесный союз с Индией, основанный на расширенном сотрудничестве в области торговли, технологий, безопасности и обороны, станет "краеугольным камнем политики Европы в ближайшие годы и десятилетия".

"Соглашение о свободной торговле между ЕС и Индией станет крупнейшей сделкой такого рода в мире. Я прекрасно понимаю, что это будет нелегко. Но это партнерство наступает в нужный момент для нас обоих", — заявила глава еврокомиссии.

При этом авторы публикации напомнили, что Индия и Европейский Союз возобновили переговоры по соглашению о свободной торговле в 2021 году. Хотя с тех пор прогресс был медленным, обе стороны теперь, похоже, полны решимости укреплять связи, чтобы противостоять тарифным угрозам Америки и агрессивной торговой практике Китая.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время своего визита в Индию обсудит вопрос предотвращения попадания в Россию запрещенных технологий. Индия является вторым после Китая поставщиком товаров двойного назначения. Об этом заявил посол Финляндии в Нью-Дели Киммо Ляхдевирта, сообщает "Bloomberg".



