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Развитие границы между Украиной и Венгрией: какие пункты пропуска планируют открыть

Украина и Венгрия усиливают сотрудничество из-за развития границы

21 октября 2024, 13:41
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Амбарцумян Анна

В Киеве состоялась встреча заместителя Министра развития общин и территорий Украины Сергея Деркача с его венгерским коллегой, заместителем Министра внешней экономики и иностранных дел Венгрии Левенте Модером. Основной темой переговоров стало развитие пограничной инфраструктуры и улучшение транспортного сообщения между странами. Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий Украины.

Развитие границы между Украиной и Венгрией: какие пункты пропуска планируют открыть

Пункт пропуска. Фото из открытых источников

Среди ключевых вопросов обсуждалось развитие автомобильных пунктов пропуска, железнодорожного сообщения, а также участие обеих стран в программе ЕС "Механизм сообщения Европы". Особое внимание было уделено согласованию совместного плана модернизации приграничных объектов.

Сергей Деркач подчеркнул важность открытия пункта пропуска "Лужанка — Берегшурань" для пустых грузовиков, что разгрузит единственный действующий грузовой пункт "Чоп — Захонь". Украинская сторона уже подготовила все необходимые условия, в частности, обновила дорожное покрытие и завершила процедуры ратификации. Ожидается, что в ближайшее время Венгрия также завершит свои процедуры, что позволит запустить движение через Лужанку. Кроме того, речь шла об открытии пункта пропуска "Великая Паладь – Нодьгодош" на временной инфраструктуре.

Левенте Модер подтвердил, что для Венгрии развитие приграничной инфраструктуры является приоритетом, и выразил готовность к дальнейшему сотрудничеству в этом направлении.

Стороны также обсудили возможность начала переговоров по Соглашению о совместном таможенном и пограничном контроле, проект которого Украина уже направила венгерской стороне. Кроме того, украинская сторона передала венгерским коллегам проект Стратегии по развитию пограничной инфраструктуры для обсуждения и согласования.

Напомним, Европейский Союз объявил об изменениях в правилах пересечения границы , которые вступят в силу с 10 ноября. Теперь вместо традиционных штампов в паспорте для идентификации пассажиров будут использоваться технологии сканирования лица и отпечатков пальцев.



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Источник: https://www.kmu.gov.ua/news/rozbudova-ukrainsko-uhorskoho-kordonu-dozvolyt-posylyty-spivpratsiu-mizh-krainamy-serhii-derkach
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