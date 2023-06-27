Разведка США знала все планы Пригожина: СМИ раскрыли детали

Представители американской разведки смогли собрать чрезвычайно подробную и точную картину планов главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина, включая маршруты передвижения и ключевые базы. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "CNN".

Евгений Пригожин. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, по данным источников в спецслужбах, разведданные были настолько тщательно засекречены, что ими делились только с избранными союзниками, к примеру, с высокопоставленными британскими чиновниками.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Засекреченные разведывательные данные в США были доведены до сведения только самых высокопоставленных чиновников администрации, а также членов "Банды восьми" в Конгрессе, которые имеют доступ к наиболее секретным вопросам разведки.

Секретность, окружающая эти разведданные, была причиной того, что некоторые высокопоставленные европейские чиновники и даже высокопоставленные чиновники в правительстве США были застигнуты врасплох попыткой бунта Пригожина.

Некоторые официальные лица НАТО выразили разочарование тем, что разведданные не были переданы им. По данным американской разведки, это могло привести к компрометации чрезвычайно секретных источников и методов.

По словам чиновников, украинским официальным лицам также не сообщили заранее об этих разведданных, в первую очередь из-за опасений, что разговоры между американскими и украинскими официальными лицами могут быть перехвачены противником.

Отметим, 23 июня главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин от словесной конфронтации с верхушкой Минобороны РФ в лице министра Сергей Шойгу и руководителя Генштаба Валерия Герасимова перешел к активным действиям. Пригожин обвинил "миноборонцев" в ракетном ударе по тыловой базе "Вагнера", на улицах российских городов появилась военная техника, "вагнеровцы" взяли админздания (в том числе минобороны) в Ростове, требуя "голов" Шойгу и Герасимова. Что произошло и почему? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Читайте также на портале "Комментарии" — Путин спустя два дня высказался о бунте Пригожина и провел "важное совещание" с силовиками.



