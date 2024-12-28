Разведка США назвала настоящую причину катастрофы в Актау: детали

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Кравцев Сергей
Российские системы противовоздушной обороны могли по ошибке сбить самолет авиакомпании "Азербайджанские авиалинии" из-за неправильной идентификации цели. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет Sky News, со ссылкой на источники среди американских военных.
Авиакатастрофа в Актау. Фото: из открытых источников
СМИ отмечает, двое неназванных американских чиновников сообщили со ссылкой на данные разведки, что Россия, возможно, приняла самолет за беспилотник из-за его нерегулярного маршрута и высоты полета.
При этом чиновник воздержался от предоставления деталей, ссылаясь на то, что расследование продолжается.
Читайте также на портале "Комментарии" — экипаж азербайджанского самолета, в конце концов потерпевшего аварию вблизи казахстанского города Актау, самостоятельно принял решение изменить маршрут и лететь в Казахстан. Об этом заявил глава Росавиации Дмитрий Ядров, сообщает ТАСС.
По словам Ядрова, во время инцидента обстановка в районе аэропорта "Грозный" была "чрезвычайно сложной". Он отметил, что на тот момент украинские беспилотники совершали атаки на объекты в Грозном и Владикавказе.
Глава Росавиации сообщил, что командир экипажа дважды пытался усадить самолет в Грозном, однако обе попытки оказались неудачными.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в СМИ раскрыли детали, как ПВО подвело самолет над Грозным. Стали известны новые подробности аварии азербайджанского самолета, выполнявшего рейс "Баку-Грозный". Уж точно можно сказать, что он был поражен средствами ПВО над Наурским районом Чечни, которые в этом районе вели огонь по двум БПЛА.
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