Служба внешней разведки РФ заявляет, что Европейский Союз хочет использовать годовщину трагедии 1 ноября в городе Новый Сад для усиления протестов, чтобы в конечном итоге привести к власти "послушное руководство". Об этом говорится в публикации российского издания "Коммерсант", которое приводит заявление СВР.

Протесты в Сербии. Фото: из открытых источников

СВР России утверждает, что за беспорядками в Сербии стоит "подрывная деятельность" Евросоюза в стране – из-за протестов студентов Брюссель якобы хочет привести к власти в Сербии "послушное и лояльное" руководство.

По версии российского ведомства, европейские страны планируют использовать годовщину трагедии 1 ноября в городе Новый Сад для усиления протестов и смены настроений среди сербов в свою пользу.

При этом СВР отмечает, что план ЕС по "цветной революции" в Сербии не работает из-за "патриотических настроений", влияния Сербской православной церкви и памяти о "натовской агрессии".

Читайте на портале "Комментарии" — президент Сербии Александар Вучич заявил, что его страна не будет вводить санкции против России. По словам сербского лидера, Белград придерживается своей принципиальной политики, которая нравится гражданам Сербии.

Александар Вучич во время экскурсии по новому Центру паллиативной помощи Университетского клинического центра Сербии рассказал, согласится ли его страна ввести санкции против России.

"Мы продолжим нашу политику, которая была принципиальной и до сих пор оказалась правильной, никому не нравившейся, ни тем, кто на Западе, ни тем, кто на Востоке, но граждане Сербии ее любят, потому что это политика независимого и суверенного государства Сербия", – сказал Вучич.

Также издание "Комментарии" сообщало – самолет президента Сербии Вучича не долетел до Москвы с первой попытки.



