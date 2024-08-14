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Разведка призвала украинцев отказаться от поездок в страну-союзницу России: что произошло

Украинцы в Беларуси подвергаются мерам фильтрации и могут быть арестованы в любой момент

сегодня, 12:15
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Ткачик Олеся

Служба внешней разведки Украины (СВР) обратилась к гражданам с просьбой не посещать Беларусь в ближайшее время. Об этом сообщает пресс-служба СВР.

Разведка призвала украинцев отказаться от поездок в страну-союзницу России: что произошло

Беларусь

"Служба внешней разведки рекомендует воздержаться от поездок в Беларусь, которая поддерживает государство-агрессора в войне против Украины", — говорится в официальном заявлении.

В СВР предупреждают о существующих рисках, которые хотя и менее серьезные, чем в России, все же могут угрожать безопасности и жизни украинцев

Отмечается, что украинцы могут въехать на территорию Беларуси через другие страны, граничащие с РБ, кроме Украины. По прибытии граждане Украины будут подвергнуты фильтрационным мероприятиям (опрос о целях приезда, личных данных, политических взглядах и т.п.). По данным разведки, личные телефоны изымаются для более углубленного анализа – их подключают к специализированному "криминалистическому софту" для того, чтобы удалить информацию из мессенджеров.

"Даже удаленные диалоги или отдельные сообщения возобновляются. На этом этапе есть риск быть задержанным, ведь трактовка полученной информации с телефона может быть непредсказуемой и нести за собой ответственность в виде лишения свободы", — подчеркнули в СВР.

Также сообщается, что в случае обнаружения информации, которую белорусские власти считают чувствительной, возможны депортация или уголовные обвинения по статье об экстремизме.

Украинцы, которые находятся в Беларуси, могут обратиться в консульский отдел посольства Украины по номеру 375 17 283 19 89. Однако в СВР отмечают, что права украинских граждан в Беларуси могут быть нарушены в любой момент.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что, вероятно, Беларусь отдала России весь свой арсенал со складов.




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Источник: https://szru.gov.ua/news-media/news/ryzyky-na-yaki-narazhayut-sebe-ukraintsi-yaki-idut-do-bilorusi-pid-chas-viiny
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