logo

BTC/USD

84771.55

ETH/USD

2013.45

LTC/USD

92.42

USD/UAH

41.69

EUR/UAH

45.45

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Размер максимальной пенсии в Украине: сколько составляет и кто может получить привилегированные выплаты
commentss НОВОСТИ Все новости

Размер максимальной пенсии в Украине: сколько составляет и кто может получить привилегированные выплаты

Из-за заморозки прожиточного минимума размер максимальной пенсии увеличивать не будут

сегодня, 11:47
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачик Олеся

Размер максимальной пенсии не будут пересматривать до 2028 года из-за заморозки прожиточного минимума, указано в Бюджетной декларации на 2025-2027 годы.

Размер максимальной пенсии в Украине: сколько составляет и кто может получить привилегированные выплаты

Пенсия в Украине

Впрочем, известно, что согласно закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", максимальный размер пенсии не может превышать 10 прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц. В эту сумму включаются также все надбавки и доплаты, назначаемые пенсионеру, за исключением надбавки для лиц с особыми заслугами перед Родиной.

Таким образом, размер максимальной пенсии в Украине в 2025 году составляет 23 610 гривен.

Кроме того, нужно помнить, что получают максимально пенсию не все украинцы. На нее могут претендовать только государственные служащие, работники местного самоуправления, народные депутаты, а также ученые.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в апреле 2025 года в Украине состоится перерасчет пенсий для граждан, продолжающих работать. Известно, что повышенные выплаты пенсионеры получат ориентировочно в июне, согласно части четвертой статьи 42 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". В частности, с 1 апреля 2025 года автоматический перерасчет пенсий осуществят для тех пенсионеров, которые: после назначения или предварительного перерасчета пенсии продолжали работать и на 1 марта 2025 года приобрели 24 месяца страхового стажа. Также выплаты принадлежат тем, что работали менее 24 месяцев, но с момента последнего перерасчета или назначения пенсии прошло два года.

При этом размер пенсии могут рассчитывать на основе заработка, с которого она была назначена ранее, или учитывать доходы, полученные после последнего перерасчета.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-skhvalennia-biudzhetnoi-deklaratsii-na-20252027-roky-a751
Теги:

Новости

Все новости