Размер максимальной пенсии в Украине: сколько составляет и кто может получить привилегированные выплаты

Размер максимальной пенсии не будут пересматривать до 2028 года из-за заморозки прожиточного минимума, указано в Бюджетной декларации на 2025-2027 годы.

Пенсия в Украине

Впрочем, известно, что согласно закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", максимальный размер пенсии не может превышать 10 прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц. В эту сумму включаются также все надбавки и доплаты, назначаемые пенсионеру, за исключением надбавки для лиц с особыми заслугами перед Родиной.

Таким образом, размер максимальной пенсии в Украине в 2025 году составляет 23 610 гривен.

Кроме того, нужно помнить, что получают максимально пенсию не все украинцы. На нее могут претендовать только государственные служащие, работники местного самоуправления, народные депутаты, а также ученые.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в апреле 2025 года в Украине состоится перерасчет пенсий для граждан, продолжающих работать. Известно, что повышенные выплаты пенсионеры получат ориентировочно в июне, согласно части четвертой статьи 42 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". В частности, с 1 апреля 2025 года автоматический перерасчет пенсий осуществят для тех пенсионеров, которые: после назначения или предварительного перерасчета пенсии продолжали работать и на 1 марта 2025 года приобрели 24 месяца страхового стажа. Также выплаты принадлежат тем, что работали менее 24 месяцев, но с момента последнего перерасчета или назначения пенсии прошло два года.

При этом размер пенсии могут рассчитывать на основе заработка, с которого она была назначена ранее, или учитывать доходы, полученные после последнего перерасчета.



