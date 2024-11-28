Расстрел в плену: пять украинских защитников убиты возле Запорожья

На оккупированной части Запорожской области российские военные расстреляли пять украинских военнопленных. Это произошло 24 ноября 2024 года вблизи села Новодаровка в Пологовском районе, где продолжаются активные боевые действия.

Российские оккупанты казнили пленных украинцев

По предварительным данным, шесть украинских защитников попали в плен к российским оккупантам. Однако пятерых из них впоследствии казнили, хладнокровно расстреляв. Один из пленных выжил, что позволило стражам порядка получить дополнительные свидетельства о происшествии.

У следователей уже есть видеозапись этого преступления, которая стала ключевым доказательством в открытом уголовном производстве. Расследование ведется по статье о нарушении законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством.

В Офисе Генпрокурора отметили, что подобные действия являются грубым нарушением Женевских конвенций, запрещающих убийства военнопленных. Это серьезное международное преступление, требующее как национального расследования, так и вмешательства международного правосудия.

“Правоохранители установили подразделение армии оккупантов, военнослужащие которого проверяются на причастность к этому преступлению. Также следователи получили видеозапись, на которой зафиксирован момент расстрела. Убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление”, — говорится в сообщении Офиса.

Читайте на портале "Комментарии" — В октябре-ноябре этого года зарегистрировано 13 уголовных производств по фактам расстрела 54 украинских военнопленных. Это треть от всех производств, начатых в 2024 году по таким фактам.