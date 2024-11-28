logo

BTC/USD

95100.22

ETH/USD

3616.06

LTC/USD

95.36

USD/UAH

41.85

EUR/UAH

44.35

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Расстрел в плену: пять украинских защитников убиты возле Запорожья
commentss НОВОСТИ Все новости

Расстрел в плену: пять украинских защитников убиты возле Запорожья

Российские военные расстреляли украинских пленных в Запорожье: подробности жестокого преступления

сегодня, 12:29
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Черновалова Кристина

На оккупированной части Запорожской области российские военные расстреляли пять украинских военнопленных. Это произошло 24 ноября 2024 года вблизи села Новодаровка в Пологовском районе, где продолжаются активные боевые действия.

Расстрел в плену: пять украинских защитников убиты возле Запорожья

Российские оккупанты казнили пленных украинцев

По предварительным данным, шесть украинских защитников попали в плен к российским оккупантам. Однако пятерых из них впоследствии казнили, хладнокровно расстреляв. Один из пленных выжил, что позволило стражам порядка получить дополнительные свидетельства о происшествии.

У следователей уже есть видеозапись этого преступления, которая стала ключевым доказательством в открытом уголовном производстве. Расследование ведется по статье о нарушении законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством.

В Офисе Генпрокурора отметили, что подобные действия являются грубым нарушением Женевских конвенций, запрещающих убийства военнопленных. Это серьезное международное преступление, требующее как национального расследования, так и вмешательства международного правосудия.

“Правоохранители установили подразделение армии оккупантов, военнослужащие которого проверяются на причастность к этому преступлению. Также следователи получили видеозапись, на которой зафиксирован момент расстрела. Убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление”, — говорится в сообщении Офиса.

Читайте на портале "Комментарии" — В октябре-ноябре этого года зарегистрировано 13 уголовных производств по фактам расстрела 54 украинских военнопленных. Это треть от всех производств, начатых в 2024 году по таким фактам.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости