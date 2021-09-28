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Распространение коронавируса в Украине: предложение Медведчука могло бы спасти ситуацию, но Киев отказался

Предложение политика помогло бы ускорить вакцинацию украинцев

сегодня, 13:15
Автор:

Козлова Альбіна

С начала года в Украине зафиксированы самые высокие темпы распространения коронавируса, при том, что вакцинация отстает от запланированных показателей. Об этом пишет 112 юа. 

Распространение коронавируса в Украине: предложение Медведчука могло бы спасти ситуацию, но Киев отказался

Темпы вакцинации в Украине отстают от планов Минздрава, фото из открытых источников

Журналисты обращают внимание, что ситуацию с распространением коронавируса в Украине могло бы изменить производство в Харькове российского "Спутника V", о чем договорился глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук, но в Киеве отказались от такого предложения.

"Еще зимой глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук говорил, что для этого есть и персонал и мощности. Но официальный Киев отказался", — говорится в материале. 


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Источник: https://112ua.tv/obshchestvo/smi-o-rasprostranenii-koronavirusa-v-ukraine-medvedchuk-dogovorilsya-o-proizvodstve-sputnika-v-v-harkove-i-eto-spaslo-by-situaciyu-no-oficialnyy-kiev-otkazalsya-592644.html
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