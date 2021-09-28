Распространение коронавируса в Украине: предложение Медведчука могло бы спасти ситуацию, но Киев отказался

С начала года в Украине зафиксированы самые высокие темпы распространения коронавируса, при том, что вакцинация отстает от запланированных показателей. Об этом пишет 112 юа.

Темпы вакцинации в Украине отстают от планов Минздрава, фото из открытых источников

Журналисты обращают внимание, что ситуацию с распространением коронавируса в Украине могло бы изменить производство в Харькове российского "Спутника V", о чем договорился глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук, но в Киеве отказались от такого предложения.

"Еще зимой глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук говорил, что для этого есть и персонал и мощности. Но официальный Киев отказался", — говорится в материале.