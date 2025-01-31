Раскол внутри НАТО: после выходки Трампа датчане рассказал, кого теперь считают врагом

Почти половина граждан Дании считают США значительной угрозой для своей страны. Они также против того, чтобы Гренландия стала частью США. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют данные опроса, опубликованные "The Guardian".

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

По данным издания, опрос был проведен с 15 по 22 января, в нем приняли участие более 1000 человек. Опрос показал, что 46% датчан считают США "очень большой угрозой" или "достаточно большой угрозой" для Дании.

Это больше, чем количество тех, кто считает угрозой Северную Корею или Иран — 44% и 40% соответственно. Но угроза со стороны России остается значительно выше, ведь 86% респондентов заявили, что считают Москву угрозой.

Также из опрошенных 78% заявили, что выступали бы против продажи Гренландии США, но 72% сказали, что окончательное решение должно быть за Гренландией, а не Данией.

Стоит напомнить, что подавляющее большинство населения Гренландии выступило против выхода из состава Дании.

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Ссылаясь на источники в НАТО СМИ отмечает, что Альянс хочет предложить Трампу значительное расширение военного присутствия в Арктике.

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