Президент Владимир Зеленский подписал закон, юридически определяющий термин "рашизм". В документе его описывают как гибридную форму тоталитаризма, сочетающую в себе русский шовинизм, имперские амбиции, а также практику коммунизма и нацизма.

Антиукраинская позиция

Закон также вводит ряд новых понятий в правовое поле:

• "Война за Независимость Украины",

• "национальная память",

• "антиукраинская пропаганда".

Кроме этого, принятые положения предусматривают:

• гарантии деятельности Украинского института национальной памяти,

• установление четких правил переименования улиц и заведений с "заморозкой" их названий на 10 лет,

• восстановление механизма деколонизации, когда в случае бездействия местных советов решения могут принимать председатели общин или областные военные администрации,

• официальное признание знаков отличия УНР и УГВР государственными наградами.

Фактически впервые на законодательном уровне национальная память признана элементом государственной безопасности, а "рашизм" закреплен как идеология-враг, легитимизирующий агрессию против Украины.



Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Анкара пошла на беспрецедентный шаг в отношениях с Тель-Авивом, экстренно закрыв свое воздушное пространство для израильских самолетов и приостановив любую торговлю с Израилем. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Кроме этого, турецкие власти запретили турецким судам заходить в израильские порты, что фактически блокирует сразу несколько направлений сотрудничества между странами. Причина решения Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан публично заявил, что Израиль сознательно использует голод как оружие в секторе Газа, превращая гуманитарный кризис в метод давления на палестинцев. По его словам, действия израильских властей "не что иное, как продолжение геноцида" и происходят на глазах всего мира, который, несмотря на очевидность трагедии, до сих пор не смог заставить Израиль изменить курс.

