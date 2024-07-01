Раньше это казалось невозможным: ученые обнаружили растение, способное выжить на Марсе

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Кравцев Сергей
Ученые утверждают, что обнаружили пустынный мох, который может выжить на Марсе и сыграть решающую роль в зарождении жизни на красной планете. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Guardian".
Ученые обнаружили растение, способное выжить на Марсе. Фото: из открытых источников
СМИ отмечает, ученые из Китая утверждают, что мох Syntrichia caninervis, произрастающий в Антарктиде и пустыне Мохаве, способен выдерживать условия, похожие на марсианские, включая засуху, высокий уровень радиации и сильный холод.
В журнале The Innovation исследователи из Китая описывают, как пустынный мох не только выжил, но и быстро восстановился после почти полного обезвоживания. Он также смог регенерировать в нормальных условиях роста после того, как провел до пяти лет при температуре -80C и до 30 дней при температуре -196C, а также после облучения гамма-лучами.
Затем команда создала условия, в которых давление, температура, газы и ультрафиолетовое излучение были схожи с марсианскими. Выяснилось, что мох выжил в этой похожей на марсианскую среде и смог регенерировать в нормальных условиях роста даже после семи дней облучения. Команда также отметила, что растения, которые были высушены перед таким воздействием, сохранились лучше.
Как считает Стюарт МакДэниел, эксперт по мхам из Университета Флориды, идея имеет свои достоинства.
В то же время доктор Агата Зупанска из Института SETI отметила, что мох может помочь обогатить и преобразовать каменистый материал на поверхности Марса, чтобы на нем могли расти другие растения.
Эксперты отмечают, что исследование не показало, что мох может быть значительным источником кислорода в марсианских условиях, и что пустынный мох может размножаться и разрастаться в марсианских условиях. Кроме того, отмечают эксперты, в новом исследовании не использовалась почва, похожая на марсианскую.
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