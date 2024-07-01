Раньше это казалось невозможным: ученые обнаружили растение, способное выжить на Марсе

Ученые утверждают, что обнаружили пустынный мох, который может выжить на Марсе и сыграть решающую роль в зарождении жизни на красной планете. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Guardian".

Ученые обнаружили растение, способное выжить на Марсе. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, ученые из Китая утверждают, что мох Syntrichia caninervis, произрастающий в Антарктиде и пустыне Мохаве, способен выдерживать условия, похожие на марсианские, включая засуху, высокий уровень радиации и сильный холод.

В журнале The Innovation исследователи из Китая описывают, как пустынный мох не только выжил, но и быстро восстановился после почти полного обезвоживания. Он также смог регенерировать в нормальных условиях роста после того, как провел до пяти лет при температуре -80C и до 30 дней при температуре -196C, а также после облучения гамма-лучами.

Затем команда создала условия, в которых давление, температура, газы и ультрафиолетовое излучение были схожи с марсианскими. Выяснилось, что мох выжил в этой похожей на марсианскую среде и смог регенерировать в нормальных условиях роста даже после семи дней облучения. Команда также отметила, что растения, которые были высушены перед таким воздействием, сохранились лучше.

"Заглядывая в будущее, мы ожидаем, что этот многообещающий мох можно будет доставить на Марс или Луну, чтобы проверить возможность колонизации и роста растений в космическом пространстве", — пишут исследователи.

Как считает Стюарт МакДэниел, эксперт по мхам из Университета Флориды, идея имеет свои достоинства.

"Выращивание наземных растений — важная часть любой долгосрочной космической миссии, поскольку растения эффективно превращают углекислый газ и воду в кислород и углеводы — по сути, воздух и пищу, необходимые человеку для выживания. Пустынный мох не съедобен, но он может оказывать другие важные услуги в космосе", — сказал он.

В то же время доктор Агата Зупанска из Института SETI отметила, что мох может помочь обогатить и преобразовать каменистый материал на поверхности Марса, чтобы на нем могли расти другие растения.

Эксперты отмечают, что исследование не показало, что мох может быть значительным источником кислорода в марсианских условиях, и что пустынный мох может размножаться и разрастаться в марсианских условиях. Кроме того, отмечают эксперты, в новом исследовании не использовалась почва, похожая на марсианскую.

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