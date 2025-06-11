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Ракетный террор Путина по Украине: у Зеленского шокировали заявлением о мнении Трампа

Вашингтону следует продемонстрировать, что Путин стремится дискредитировать Трампа, считает Подоляк

сегодня, 19:30
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Клименко Елена

Несмотря на то, что Россия недавно усилила массированные атаки по Украине, президент США Дональд Трамп остается на своем – его отношение к российскому лидеру Владимиру Путину фактически не изменилось. Об этом в комментарии для СМИ сообщил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Ракетный террор Путина по Украине: у Зеленского шокировали заявлением о мнении Трампа

Фото: из открытых источников

По словам Подоляка, нынешние массированные удары по украинским городам и инфраструктуре не меняют мнение Трампа о Путине. Чтобы убедить американского лидера в том, что Кремль не намерен заканчивать войну, нужен другой подход и более веские аргументы.

"Будем откровенны — это не те аргументы, которые влияют на позицию Трампа. Он больше ориентируется на то, что касается его личной репутации", — отметил советник ОП.

Михаил Подоляк пояснил, что для Вашингтона важно донести до Трампа, что Путин своим поведением намеренно унижает его, а также наносит ущерб отношениям между США и их европейскими союзниками. Более того, президент США, по мнению Подоляка, не до конца осознает, что Кремль провоцирует конфликты не только в Украине, но и в других регионах мира, в частности в Индо-Тихоокеанском регионе и Африке.

"Россия активно трансформирует свои военные подразделения, например "Вагнер", в африканский корпус, и стремится усилить влияние в ряде стран Африки, Латинской Америки и других регионов", — пояснил советник руководителя ОП.

По его словам, эти прагматические геополитические маневры Кремля будут напрямую влиять на экономику США, их доходы и обязательства по государственному долгу.

Подоляк также отметил необходимость подходить к коммуникации с Трампом с пониманием и осторожностью. Важно тщательно оценивать, с кем и о чем идет речь, ведь президент США руководствуется в первую очередь собственной выгодой и репутацией.

Как уже писал портал "Комментарии", во время посадки на самолет президент США Дональд Трамп едва не потерял равновесие. Инцидент произошел, когда он поднимался по трапу, отправляясь из Гейгерстауна, штат Мериленд, в загородную резиденцию Кэмп Дэвид. Камеры зафиксировали момент, когда политик споткнулся на нескольких ступенях и чуть не упал. Видео быстро стало вирусным в сети.



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