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Главная Новости Общество события Раде рекомендуют принять закон об уничтожении зеленых насаждений: что он предусматривает
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Раде рекомендуют принять закон об уничтожении зеленых насаждений: что он предусматривает

Пять лет тюрьмы, исправительные работы или увеличенные в десятки раз штрафы для виновников - такие санкции нового законопроекта об уничтожении зеленых насаждений

10 июня 2021, 21:59 comments1123
Автор:

Лиля Воробьева

Новый законопроект в сфере экологии за уничтожение зеленых насаждений, который вскоре примет украинский парламент, будет предусматривать наказание как для должностных лиц, так и обычных граждан, которые бездумно истребляют деревья и кусты на объектах благоустройства и в населенных пунктах страны.

Раде рекомендуют принять закон об уничтожении зеленых насаждений: что он предусматривает

Зеленые насаждения. Фото из открытых источников

Более того, парламентариям предлагают ужесточить наказание за уничтожение рукотворной красоты.

Нарушители закона будут платить немалые штрафы. Для них предусмотрены исправительные работы, а за серьезные нарушения  — еще и тюремное заключение. Об этом сообщает Информационное управление Аппарата Верховной Рады.

В новом документе четко прописано, что такое нарушение. Это повреждение или уничтожение деревьев и кустарников на объектах благоустройства в сфере зеленого хозяйства населенных пунктов.

Также разработчики нового закона предлагают существенно увеличить штрафы для виновных, будь это руководители или обычные граждане.

Так, должностные лица, которые, например, бездумно уничтожили лесные насаждения, могут получить серьезный штраф, который вырастет с 30-50 необлагаемых минимумов до 300-500 (5100-8500 гривен).

Граждане, которые тоже не хотят оберегать зеленые насаждения в стране, а варварски уничтожают их, могут выложить из кармана 100-200 необлагаемых минимумов (1700-3400 гривен), хотя раньше было 10-30 .

Новация будущего закона — новая статья в Уголовный кодекс 246-1 "Уничтожение или повреждение зеленых насаждений в пределах населенных пунктов".

Согласно ей, за умышленное и /или/ без получения соответствующих разрешений уничтожение, повреждение деревьев, кустарников, относящихся к зеленым насаждениям в населенных пунктах, причинившее существенный вред, хотят штрафовать на сумму от пятисот до тысячи необлагаемых минимумов или исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.

Если нарушители экологического закона поступят во вред природе повторно, то могут получить ограничением свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Самое большое наказание, прописанное в новом законопроекте, — повреждение зеленых насаждений, повлекшее тяжкие последствия. Реально виновнику грозит лишение свободы на срок от пяти до семи лет.

При этом существенным вредом считается такой, что в двадцать и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан. Тяжелыми последствиями считаются такие, которые в шестьдесят и более раз превышают необлагаемый минимум доходов граждан.

Ранее сайт "Комментарии" сообщал о том, что у Порошенко готовят свой законопроект об олигархах.



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Источник: https://iportal.rada.gov.ua/news/news_kom/209983.html
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Обусуждения

Ella

10 июня 2021, 22:12

При этом вырубаются и продаются куда-то целые леса. А,с другой стороны,во дворах городов есть масса деревьев,достигших критической высоты,готовых под порывом ветра упасть и раздавить окна,балконы,вообще инфраструктуру дома. Так что встречаем еще один закон,дань бездумному бюрократизму.

Михаил

10 июня 2021, 21:25

Правильно, Харьков вообще перестал быть зеленым

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