Рада может сделать Конституционный Суд полностью зависимым от власти: оправданы ли такие опасения

Соучредитель и председатель правления Фонда DEJURE, экс-координатор Общественного совета добропорядочности Михаил Жернаков опасается, что Верховная Рада под видном евроинтеграции может сделать Конституционный Суд Украины (КСУ) полностью политически зависимым от власти. Он настаивает, что решающий голос у комиссии, которая отбирает судей КСУ, должен быть у независимых экспертов, а не у политиков (чего не предусмотрено сейчас). Обоснованы ли такие опасения? Что вообще происходит в Украине с судебной реформой? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Конституционный Суд. Фото: из открытых источников

У нас уже есть негативный пример работы так называемого Этического совета

Глава профсоюза Украинская независимая фундация юристов, глава АО "Кравец и партнеры", адвокат Ростислав Кравец рассуждает так:

"Я считаю Жернакова пропагандистом, действующим не в интересах Украины. И он последовательно отстаивает позицию тех лиц, которые пытаются, как минимум, ослабить наше государство, нашу самостоятельность и суверенитет. В данном случае удары наносятся по судебной ветви власти, уничтожение которой приводит к прекращению существования независимой страны как таковой. С подачи Жернакова и тех, кто стоит за ним, предпринимается попытка передать полномочия от народа Украины на управление страной – иностранцам. У нас уже есть негативный пример работы так называемого Этического совета, когда лица, которые не знают ни украинский язык, ни украинское законодательство, пытаются создать видимость эффективного, публичного и незаангажированного отбора членов Высшего совета правосудия (ВСП) и Высшей квалификационной комиссии судей Украины".

Однако, отмечает эксперт, всё это фактически превращается в ручной отбор. Ярким примером, по словам Ростислава Кравца, являются случай с судьей Ларисой Гольник (Полтавский суд) и активистом Романом Маселко.

"Судью Гольник признали недоброчестной, потому что она своих коллег называла "баранами". Отмечалось, что это нарушает этические нормы, а потому она не может стать членом ВСП. В то же время Маселко, который призывал к радикальным действиям (чуть ли не вешать судей КСУ), осуществлять пробеги "Автомайдана" и так далее, к которому есть вопросы по некоторым финансовым моментам, по мнению Этического совета – абсолютно этичен и доброчестен. И такие примеры, как по мне, наглядно демонстрируют, что иностранцы не настроены отбирать кого-то публично, открыто и непредвзято. Их задача – назначать лиц, которые будут подконтрольны. Доказательство тому та же проверка двух незаконно назначенных, на мой взгляд, судей КСУ – Оксаны Грищук и Александра Петришина (их отбирали на должности, не являющиеся на тот момент вакантными)", – подчеркивает эксперт.

Та же история, по мнению Ростислава Кравца, с судьей КСУ от партии "Слуга народа" Ольгой Совгиря. Будучи нардепом, она фактически стала членом КСУ, что является грубейшим нарушением, т.к. судьи должны быть политически нейтральны.

"К сожалению, все заявления Жернакова направлены на исполнение тех указаний, которые даются ему из-за границы с целью уничтожения независимости и суверенитета Украины. И на это должны обращать внимания наши спецслужбы, – считает эксперт. – Уверен, что должен сохраниться существующий порядок работы Конституционного Суда и назначения его членов".

Есть серьезная обеспокоенность касательно пробуксовки определенных удачных реформ, в том числе судебной

По мнению главы платформы Единый координационный центр, политолога Олега Саакяна, очень хорошо, что даже во время войны политическая жизнь в Украине продолжается, как и контроль за действиями власти.

"Это говорит о том, что у нас выработались предохранители против злоупотребления властью. И даже в условиях войны эти предохранители работают, правда, с учетом военного контекста", – поясняет политолог.

Действительно, продолжает он, есть серьезная обеспокоенность касательно пробуксовки и даже отката определенных удачных реформ, которые вводились в Украине. В том числе судебной, которая на сегодняшний день в части Конституционного Суда вызывает всё больше вопросов у экспертов касательно рисков возможной политизации КСУ.

"Не сказать, что сегодняшний формат его существования и работы является гарантией его непредвзятости. Скорее напротив, все годы независимости показали, что КСУ сложно назвать независимой структурой. Но и те предложения, которые сейчас продвигаются (речь об увеличении политической квоты при назначении судей КСУ, а также – об увеличении срока их пребывания на должности), не вылечат эту болезнь, а скорее усилят ее", – констатирует Олег Саакян.

Читайте также на портале "Комментарии" — что-то пошло не так: министры ЕС не смогли одобрить девятый пакет санкций против РФ.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!