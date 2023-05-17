Работники фармкомпании «Здоровье» завоевали «золото» на чемпионате Украины по вольной борьбе

С 10 по 12 мая прошел чемпионат Украины по женской борьбе, вольной борьбе и Кубок Украины по греко-римской борьбе.

Представители фармкомпании "Здоровье" - призеры чемпионата Украины по вольной борьбе

Мероприятие проходило во Львове на Учебно-спортивной базе летних видов спорта. В чемпионате приняли участие более 400 участников из всех областей Украины. Параллельно на четырех коврах за Кубок Украины соревновались классики, а на Чемпионате Украины — борцы и борцы свободного стиля.

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В финале среди спортсменов разных категорий первенство завоевали и работники фармкомпании "Здоровье". В достижении борцов добавились "золотые" медали: Илона Прокопенюк победила среди женщин в категории 62 кг и Камиль Керимов среди мужчин в категории 57 кг.

Соревнования проводилась Ассоциацией спортивной борьбы Украины. Участники отметили высокий уровень организации и соответствие международным стандартам. В течение трех дней лучшие спортсмены из всех областей Украины завоевывали себе места в национальной сборной Украины.

Председатель наблюдательного совета фармкомпании "Здоровье" Александр Доровской поздравил сотрудников с победой, а также всех спортсменов и тренерский штаб.

"Чемпионат показал не только высокий уровень физической и технической подготовки украинских борцов, но большую силу характера. Пусть этот успех станет только началом победной карьеры и дальнейших свершений на международном спортивном ринге. Наша страна гордится вами! Также хочу поблагодарить ВСУ — именно благодаря нашим защитникам есть возможность организовывать и проводить такие чемпионаты, а молодежь может продолжать тренироваться", — подчеркнул Александр Доровской.

В фармкомпании "Здоровье" убеждены, что только вместе можно победить в этой войне. Работники производят окопные свечи, буржуйки, доставляют медикаменты и горячие обеды. Руководство финансирует приобретение автомобилей, ремонт техники, закупает спецоборудование.

С начала войны фармкомпания "Здоровье" не перестает поддерживать талантливых спортсменов, позволяет профессионально расти и развиваться, занимать высокие места на пьедесталах международных соревнований. Достижения атлетов помогают прославлять Украину на международной спортивной арене и пропагандируют здоровый образ жизни молодежи.

Читайте на портале "Комментарии" — фармкомпания "Здоровье" помогает развивать спортивную борьбу в Украине.



