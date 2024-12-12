Работники фармкомпании «Здоровье» завоевали первые места на Кубке Украины по вольной борьбе

4-5 декабря во Львове состоялись заключительные борцовские соревнования сезона 2024 года — Кубок Украины по вольной борьбе и чемпионат Украины по греко-римской борьбе. В двух весовых категориях "вольников" победили работники фармкомпании "Здоровье".

Сотрудники фармкомпании Здоровье (фото из открытых источников)

Соревнования этого года собрали более 400 лучших борцов. Спортсмены сражались не только за престижные награды, но и прошли отбор для формирования национальной сборной Украины на следующий год.

Борцовские поединки отличились высоким уровнем организации. Зрелищности добавили эффектную отделку зала, много света, многокамерную трансляцию и большой монитор с качественными повторами для судей. Уже второй год подряд одним из окраса турнира является эксклюзивный кубок, который является переходным. Борцовский трофей входит в Национальный реестр Рекордов Украины как самый ценный спортивный трофей в Украине.

В командном зачете обладателем Кубка Украины снова стала команда Ивано-Франковской области.

В индивидуальных соревнованиях по вольной борьбе среди мужчин работники фармкомпании "Здоровье" получили два первых места.

В самой легкой весовой категории до 57 кг золото завоевал Камиль Керимов, одолевший в финале Ивано-Франковского спортсмена. Среди мужчин до 86 кг победителем стал Мухаммед Алиев, в финале соревновавшийся с полтавским спортсменом.





Фармкомпания "Здоровье" уже много лет помогает перспективным борцам и популяризирует спорт среди молодежи. Александр Доровский, учредитель ООО "Корпорация "Здоровье"", убежден, что при всех вызовах времени нужно продолжать поддерживать спортсменов. Ведь их победы на международной арене прославляют нашу страну.

— У нас много талантливых спортсменов, которыми гордимся. Уверен, что с такой волей к победе, трудолюбию и силе характера их имена будет знать мир. Они гордость нашей компании и страны, – подчеркнул Александр Доровский.