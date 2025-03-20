Работающие пенсионеры получат большие выплаты: когда ожидать надбавки

В апреле 2025 года в Украине состоится перерасчет пенсий для продолжающих работать граждан.

Работающие пенсионеры будут получать больше

Известно, что повышенные выплаты пенсионеры получат ориентировочно в июне, согласно части четвертой статьи 42 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

В частности, с 1 апреля 2025 года автоматический перерасчет пенсий осуществят для тех пенсионеров, которые: после назначения или предварительного перерасчета пенсии продолжали работать и на 1 марта 2025 года приобрели 24 месяца страхового стажа. Также выплаты принадлежат тем, что работали менее 24 месяцев, но с момента последнего перерасчета или назначения пенсии прошло два года.

При этом размер пенсии могут рассчитывать на основе заработка, с которого она была назначена ранее, или учитывать доходы, полученные после последнего перерасчета.

Важно отметить, что средний показатель заработной платы, использованный при предварительном расчете пенсии, не изменится. Если же на 1 марта 2025 стаж меньше 24 месяцев, пенсия может быть перечислена не ранее чем через два года после ее последнего пересмотра.

Пересчет будет произведен после поступления в Государственный реестр общеобязательного государственного социального страхования данных об уплате единого взноса за первый квартал 2025 года. Поскольку подача отчетов продлится до 10 мая, обновленные пенсии вместе с доплатой за предыдущие месяцы пенсионеры получат примерно в июне.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в Украине пенсионные выплаты для граждан, вышедших на пенсию много лет назад, ниже, чем у новых пенсионеров. Это объясняется механизмом начисления выплат, учитывающим не только фактическую зарплату, но и ее корректируемый размер.



