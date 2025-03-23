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Работа за границей: какую пенсию получат украинцы по возвращении домой

В Минсоцполитики объяснили, учитывают ли как трудовой стаж работу за границей

сегодня, 14:50
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Ткачик Олеся

Многие украинцы особенно во время войны работают за границей. При этом, как отмечают в министерстве социальной политики, следует помнить, если часть трудового стажа украинцы приобрели за границей, это может повлиять на их пенсию в Украине. Кроме того, важно понимать, будет ли учтен этот стаж и как его подтвердить.

Работа за границей: какую пенсию получат украинцы по возвращении домой

Пенсия для украинцев, которые работают за границей

В министерстве социальной политики напомнили, что 25 апреля 2024 года Верховная Рада приняла новый закон, урегулировавший ряд вопросов о начислении пенсий и учете страхового стажа. В частности, согласно новым правилам, в Украине признается страховой стаж, полученный за границей, даже при отсутствии международного соглашения между странами. Это означает, что если человек определенное время работал за пределами Украины и вернулся, он может отнести этот период в свой пенсионный стаж при условии предоставления подтверждающих документов в Пенсионный фонд.

Также в министерстве социальной политики сообщили, что размер пенсии будет зависеть от того, сколько человек уплатил страховые взносы в Украине, от стажа, приобретенного до 1 января 2024 года. Кроме того, на размер пенсии будет влиять возраст ухода на пенсию и периода работы за границей.

Кстати, и Минсоцполитики подчеркнули, что в пенсионный стаж не будет относиться работа в силовых структурах страны-агрессора России, незаконных вооруженных формированиях, правоохранительных и судебных органах после 19 февраля 2014 года, а также на должностях в оккупационных администрациях.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что размер максимальной пенсии не будут пересматривать до 2028 года из-за заморозки прожиточного минимума, указано в Бюджетной декларации на 2025-2027 годы.




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Источник: https://www.msp.gov.ua/news/23678.html
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