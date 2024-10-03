Пылевая буря в Украине: когда ситуация с воздухом улучшится

Ситуация с запыленностью атмосферы в Украине остается по-прежнему по сравнению с началом недели. Как сообщает Укргидрометцентр, причиной ухудшения качества воздуха является пришедшая из Каспийского региона пылевая буря. Пылевая масса перемещается в Украину с юго-востока, поэтому пыль не представляет такой угрозы, как в месте образования бури, но все же влияет на качество воздуха во многих регионах страны.

Пылевая буря в Украине (фото из открытых источников)

"С запыленностью атмосферы сохраняется такая же ситуация, что и с начала недели. Основная причина — ветер с юго-востока, потому что именно оттуда продолжает поступать запыленный воздух", — сообщают синоптики Укргидрометцентра.

Концентрация пыли в воздухе различается в зависимости от региона, так как пылевые массы приходят волнами. Так, 2 октября наибольшая концентрация пыли наблюдалась над Черным морем, а уже 3 октября пыль распространилась по территории Украины, охватывая все больше областей.

Улучшение ситуации ожидается в выходные, когда атмосферный фронт с дождями принесет свежий воздух с запада. Однако юго-восточный регион останется без осадков, так что в небе этого региона пыль будет удерживаться еще некоторое время.

Напомним, что 30 сентября Украину поразила сильная пылевая буря, распространившаяся на Киевскую, Житомирскую и Винницкую области. Кроме пыли качество воздуха также ухудшил дым, пришедший с северного направления.

Также "Комментарии" писали о том, что в Украине ухудшилось качество воздуха . Во всех районах столицы фиксируется повышенная концентрация взвешенных частиц (пыли). Также, по данным мониторинговых каналов, загрязнен воздух в Сумах и Харькове. Также высокие уровни загрязнения наблюдаются в Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Херсонской областях.