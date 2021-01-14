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Пятое место с конца: Украину признали одной из самых несчастных стран мира

В конце 2020 года количество счастливых людей в Украине (49%) было больше числа несчастных (35%)

сегодня, 16:38
Автор:

Любовь Блажко

Согласно данным международного опроса Gallup International, Украина оказалась одной из самых несчастных стран мира. Всего в списке представлена 41 страна, самой счастливой страной признан Кыргызстан.

Пятое место с конца: Украину признали одной из самых несчастных стран мира

Украину признали одной из самых несчастных стран мира. Фото: vecherniy.kharkov

Сообщается, что по состоянию на конец 2020 года в Украине было больше счастливых людей (49 процентов), нежели несчастных (35 процентов). И если сравнивать индекс счастья с 2019, то он значительно снизился – с +33 процентов до +14. 

Пятое место с конца: Украину признали одной из самых несчастных стран мира - фото 2

Также социальный опрос показал, что всего 54 процента людей считают себя счастливыми, тогда как 14 процентов уверены в том, что они несчастливы. Получается, что индекс счастья в мире – около 40 процентов. 

А самыми счастливыми, согласно опубликованному рейтингу, являются Кыргызстан, Казахстан, Эквадор и Колумбия, Азербайджан и Нигерия. 

В самом конце рейтинга оказались жители Северной Македонии (-3%), Ганы (0%), Гонконга (7%) и Армении (12%).

Авторы проведенного эксперимента подчеркивают, что на уровень счастья не влияют ни степень экономического развития, ни регион, ни материальное положение, ни даже война.

Отметим, что для исследования было приглашено 38 тысяч 709 человек со всего мира: они отвечали на вопросы, которые подготовили специалисты. Погрешность опроса может составлять от +3-5% на уровне 95% доверия.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, ключевые аспекты, которые нужны человеку для счастья. Группа специалистов из университета США провела новое исследование, в ходе которого они выяснили, что же больше всего влияет на психологическое здоровье общества, а также на их уровень удовлетворенности собственной жизнью. Изучив необходимую информацию, ученые составили собственную схему, с помощью которой люди смогут стать абсолютно счастливыми.


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Источник: https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/ukraina-voshla-v-top-5-samyh-neschastnyh-stran-m-377296/
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Обусуждения

Николай

сегодня, 17:39

Да , с рейтингом Я полностью согласен и предлагаю срочно убрать Границу с Польшей и перенести ее В сторону Крыма !!! Отказаться от всякой сомнительной музыки и по радио давать уроки Английского языка !!! Всем надо срочно учить Английский язык , язык это двигатель в Европу !!! Отказаться от перекручивания ,,,Часов,,, тем самим будет здоровее Украинская нация !!! Запретить продажу ,,,сигарет ,,, 2-3 года и нация будут здоровее !!! Я Ваш Николай !!!

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