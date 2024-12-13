Пятница 13-е: Какие приметы уже не актуальны

Пятница 13-е давно считается днём невезения и тревоги во многих культурах. Но в современном мире многие приметы, связанные с этим днём, утратили свою актуальность и воспринимаются как пережитки прошлого. Давайте рассмотрим, какие приметы пятницы 13-го уже не вызывают такого страха, как раньше.

Иллюстративное фото

1. Разбитое зеркало

Раньше считалось, что разбитое зеркало приносит семь лет несчастий. Однако в наши дни это больше воспринимается как необходимость заменить зеркало, чем как знак грядущих бедствий. Современные люди понимают, что это лишь суеверие, не имеющее под собой реальных оснований.

2. Чёрная кошка

Встреча с чёрной кошкой, особенно в пятницу 13-го, считалась предвестником несчастья. Однако сейчас многие люди любят и уважают чёрных кошек, видя в них обычных домашних животных. Более того, в некоторых культурах чёрные кошки считаются символом удачи и защиты.

3. Проход под лестницей

Суеверие о том, что проход под лестницей приносит несчастье, также утратило свою значимость. В современном обществе это больше связано с правилами безопасности, чем с мистикой. Люди стали меньше верить в такие приметы и просто избегают прохода под лестницей из соображений безопасности.

4. Просыпанная соль

Считалось, что просыпанная соль приносит несчастье, и чтобы избежать этого, нужно бросить щепотку соли через левое плечо. Сегодня это воспринимается скорее как шутка, нежели реальная угроза. Люди больше беспокоятся о чистоте и необходимости убрать рассыпанную соль, чем о суевериях.

5. Номер 13

Число 13 долгое время считалось несчастливым, и даже некоторые здания избегали использования этого номера для этажей и комнат. Однако современные архитекторы и дизайнеры всё чаще используют это число без опасений, понимая, что страх перед числом 13 — это лишь суеверие.

Хотя пятница 13-е всё ещё вызывает легкую тревогу у некоторых людей, большинство примет, связанных с этим днём, уже утратили свою актуальность. Современные технологии, наука и здравый смысл помогают нам разоблачать и игнорировать эти старинные суеверия, позволяя наслаждаться каждым днём без страха.

Важно помнить, что удача и неудача зависят не от даты на календаре, а от наших действий и отношения к жизни.