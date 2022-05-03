Пять ошибок, которые допускает почти каждый при посадке огурцов

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Светлана Шкурупий
Если
хотите получить щедрый и хороший урожай огурцов, которые являются вкусным и
полезным продуктом, следует запомнить некоторые нюансы. Опытные огородники
назвали 5 самых распространенных ошибок, которые допускает почти каждый при
посадке овоща.
Посадка огурцов (фото из открытых источников)
Первой
и самой распространенной ошибкой является переувлажнение. Не нужно заливать растение,
особенно, если оно находится в рассадных стаканчиках. Дело в том, что овощ
очень чувствительный к нарушению режима полива, избыток влаги может вызвать
опадение завязей и возникновение заболеваний.
Вторая
ошибка — отсутствие питательных веществ в почве. Чтобы урожай получился
хорошим, огурцы нужно "прикармливать". Овощ очень любит подкормки,
поэтому чередуйте органические и минеральные удобрения.
Третья
ошибка — вытягивание стебля огурца. Из-за недостатка света и повышения
температура стебли овоща могут начать вытягиваться, а такая реакция может
вызвать неприятные последствия для будущего урожая. Чтобы этого не допустить,
постарайтесь урегулировать световой режим в теплице.
Четвертая
ошибка — неоптимальный температурный режим. Огурец является теплолюбивой
культурой, поэтому стоит его высаживать при 20-22 градусах, а для всходов семян
комфортной будет температура 25 градусов.
Пятая
ошибка — отсутствие поддержки при стрессовых ситуациях. Овощ могут
поражать заболевания и вредители, поэтому обеспечьте ему защиту. Обрабатывайте
культуру специальными препаратами.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, чем и когда подкармливать огурцы,
чтобы получился богатый и вкусный урожай.
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