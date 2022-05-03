Пять ошибок, которые допускает почти каждый при посадке огурцов

Если хотите получить щедрый и хороший урожай огурцов, которые являются вкусным и полезным продуктом, следует запомнить некоторые нюансы. Опытные огородники назвали 5 самых распространенных ошибок, которые допускает почти каждый при посадке овоща.

Посадка огурцов (фото из открытых источников)

Первой и самой распространенной ошибкой является переувлажнение. Не нужно заливать растение, особенно, если оно находится в рассадных стаканчиках. Дело в том, что овощ очень чувствительный к нарушению режима полива, избыток влаги может вызвать опадение завязей и возникновение заболеваний.

Вторая ошибка — отсутствие питательных веществ в почве. Чтобы урожай получился хорошим, огурцы нужно "прикармливать". Овощ очень любит подкормки, поэтому чередуйте органические и минеральные удобрения.

Третья ошибка — вытягивание стебля огурца. Из-за недостатка света и повышения температура стебли овоща могут начать вытягиваться, а такая реакция может вызвать неприятные последствия для будущего урожая. Чтобы этого не допустить, постарайтесь урегулировать световой режим в теплице.

Четвертая ошибка — неоптимальный температурный режим. Огурец является теплолюбивой культурой, поэтому стоит его высаживать при 20-22 градусах, а для всходов семян комфортной будет температура 25 градусов.

Пятая ошибка — отсутствие поддержки при стрессовых ситуациях. Овощ могут поражать заболевания и вредители, поэтому обеспечьте ему защиту. Обрабатывайте культуру специальными препаратами.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, чем и когда подкармливать огурцы, чтобы получился богатый и вкусный урожай.

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