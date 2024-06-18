Пять лет тюрьмы грозит мэру Ирпеня: подробности расследования

Мэр Ирпеня, Александр Маркушин, оказался в центре уголовного расследования по факту незаконного завладения земельными ресурсами. Согласно материалам дела, которые опубликовал "Ирпинский вестник", Маркушин мог подделать документы для легализации свалки на территории города, которая сейчас охватывает более 3,5 гектара земли.



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По информации СМИ, Маркушин мог использовать поддельный протокол № 8/1 внеочередного заседания местной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, датированного 2 мая 2023 года. Этот документ стал "правовой основой" создания свалки.



В общей сложности свалка охватила территорию 14 частных участков, а также защитную полосу реки Буча, ставя под угрозу не только ландшафт, но и водный бассейн. Отходы, содержащие различные материалы — от строительного мусора до бытовых отходов — загрязняют землю и воду, создавая серьезные риски для экологии региона

По данным следствия, городскому голове может грозить наказание до пяти лет лишения свободы с запретом заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Это подвергает сомнению его дальнейшее политическое будущее. Как известно, на сегодняшний день Александр Маркушин является абсолютным лидером среди всех мэров Киевщины по количеству уголовных производств и коррупционных скандалов.

