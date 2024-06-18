logo

BTC/USD

64634.52

ETH/USD

3412.18

LTC/USD

71.46

USD/UAH

40.90

EUR/UAH

44.20

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Пять лет тюрьмы грозит мэру Ирпеня: подробности расследования
commentss НОВОСТИ Все новости

Пять лет тюрьмы грозит мэру Ирпеня: подробности расследования

Мэр Ирпеня под следствием за незаконное завладение землей, - СМИ

сегодня, 19:10
Автор:
avatar

Черновалова Кристина
Поделитесь публикацией:

Мэр Ирпеня, Александр Маркушин, оказался в центре уголовного расследования по факту незаконного завладения земельными ресурсами. Согласно материалам дела, которые опубликовал "Ирпинский вестник", Маркушин мог подделать документы для легализации свалки на территории города, которая сейчас охватывает более 3,5 гектара земли.

Пять лет тюрьмы грозит мэру Ирпеня: подробности расследования

Городской голова Ирпеня может сесть за решетку на 5 лет

По информации СМИ, Маркушин мог использовать поддельный протокол № 8/1 внеочередного заседания местной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, датированного 2 мая 2023 года. Этот документ стал "правовой основой" создания свалки.

 Пять лет тюрьмы грозит мэру Ирпеня: подробности расследования - фото 2

В общей сложности свалка охватила территорию 14 частных участков, а также защитную полосу реки Буча, ставя под угрозу не только ландшафт, но и водный бассейн. Отходы, содержащие различные материалы — от строительного мусора до бытовых отходов — загрязняют землю и воду, создавая серьезные риски для экологии региона

По данным следствия, городскому голове может грозить наказание до пяти лет лишения свободы с запретом заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Это подвергает сомнению его дальнейшее политическое будущее. Как известно, на сегодняшний день Александр Маркушин является абсолютным лидером среди всех мэров Киевщины по количеству уголовных производств и коррупционных скандалов.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://ukranews.com/ua/news/1014255-mer-irpenya-oleksandr-markushyn-mozhe-sisty-za-graty-na-5-rokiv-zmi
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости