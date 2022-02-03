Пять фильмов, которые стоит посмотреть в 2022 году

Рубрики
МЕНЮ
Денис Подставной
Фильмы 2022
В 2022 году ожидается выход большого количества интересных фильмов различных жанров. Журналисты портала "Комментарии" составили подборку кинокартин, которое не стоит пропускать киноманам.
• Крик
Фильм повествует о молодой девушке, которая решает вернуться в свой родной город для того, чтобы столкнуться с ужасающими делами об убийстве, связанными с серийным убийцей в маске.
Старт в Украине — 13 января.
• Соник 2 в кино.
Всемирный любимец, синий ёжик возвращается, и его ждут приключения нового уровня!Поселившись в Грин Хилз, Соник стремится доказать, что у него есть все задатки настоящего героя.
Старт в Украине - 31 марта 2022
• Фантастические твари: Тайны Дамблдора
Третья глава новой фэнтезийной франшизы о магическом мире по сценарию Дж. К. Роулинг.
Дата старта в Украине 14 апреля 2022.
• Анчартед: На картах не значится
Сюжет фильма заключается в том, как бывшие соперники Нейтан Дрейк и Виктор "Салли" Салливан превращаются в союзников и искателей приключений.
Дата старта в Украине — 10 февраля 2022.
• Аватар 2
После принятия образа аватара солдат Джейк Салли становится предводителем народа на’ви и берет на себя миссию по защите новых друзей от корыстных бизнесменов с Земли.
Дата выхода 16 декабря 2022 года.
Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что новый южнокорейский сериал возглавил мировой чарт Netflix. О чем кинолента.
Сайт "Комментарии" писал о том, что главный герой 10 сезона украинского проекта "Холостяк" Макс Михайлюк порадовал поклонников новой фотографией со своей дочерью.
Читайте также о том, что чем грозит здоровью бесконтрольный прием витаминов. Кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал, что бесконтрольный прием витаминов может серьезно навредить здоровью.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости