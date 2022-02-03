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Пять фильмов, которые стоит посмотреть в 2022 году

Список из нескольких фильмов, которые стоит посмотреть в 2022 году

сегодня, 22:15
Автор:

Денис Подставной
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Пять фильмов, которые стоит посмотреть в 2022 году

Фильмы 2022

В 2022 году ожидается выход большого количества интересных фильмов различных жанров. Журналисты портала "Комментарии" составили подборку кинокартин, которое не стоит пропускать киноманам. 

• Крик

Фильм повествует о молодой девушке, которая решает вернуться в свой родной город для того, чтобы столкнуться с ужасающими делами об убийстве, связанными с серийным убийцей в маске.

Старт в Украине — 13 января. 

• Соник 2 в кино.

Всемирный любимец, синий ёжик возвращается, и его ждут приключения нового уровня!Поселившись в Грин Хилз, Соник стремится доказать, что у него есть все задатки настоящего героя.

Старт в Украине - 31 марта 2022

• Фантастические твари: Тайны Дамблдора

Третья глава новой фэнтезийной франшизы о магическом мире по сценарию Дж. К. Роулинг.

Дата старта в Украине 14 апреля 2022.

• Анчартед: На картах не значится

Сюжет фильма заключается в том, как бывшие соперники Нейтан Дрейк и Виктор "Салли" Салливан превращаются в союзников и искателей приключений.

Дата старта в Украине — 10 февраля 2022. 


• Аватар 2 

После принятия образа аватара солдат Джейк Салли становится предводителем народа на’ви и берет на себя миссию по защите новых друзей от корыстных бизнесменов с Земли.

Дата выхода 16 декабря 2022 года. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что новый южнокорейский сериал возглавил мировой чарт Netflix. О чем кинолента. 

Сайт "Комментарии" писал о том, что главный герой 10 сезона украинского проекта "Холостяк" Макс Михайлюк порадовал поклонников новой фотографией со своей дочерью.

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