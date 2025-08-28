logo

Путин вновь почувствует силу: на Западе узнали, что произойдет на крупном военном параде в Китае

Sky News пишет о том, что Путин, Си Цзиньпин и Ким Чен Ын объединятся на крупном военном параде в Китае

28 августа 2025, 08:30
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Северокорейский диктатор Ким Чен Ын присоединится к главе КНР Си Цзиньпину и российскому диктатору Владимиру Путину на масштабном военном параде в Пекине, приуроченном к 80-й годовщине окончания Второй мировой войны. Присутствие Путина уже было подтверждено. Он и Ким войдут в число 26 иностранных лидеров, которые посетят мероприятие, при этом представителей США или Западной Европы там не ожидается. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Sky News".

Путин вновь почувствует силу: на Западе узнали, что произойдет на крупном военном параде в Китае

Путин и Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

Авторы публикации называют Китай, Россию и Северную Корею близкими союзниками, сотрудничество и связь между которым только лишь усилиться. Пекин давно остаётся крупнейшим донором и торговым партнёром Пхеньяна, а Ким, в свою очередь, предоставляет российскому президенту войска для войны в Украине.

Авторы публикации отмечают, подробности о том, когда именно и на какой срок Ким прибудет в Китай, пока неизвестны. Ожидается, что это будет его первый визит за последние шесть лет. Помощник министра иностранных дел Китая Хун Лэй заявил, что страна "тепло приветствует" северокорейского диктатора и что "поддержание, укрепление и развитие" отношений между правительствами двух стран является приоритетом.

На вопрос, какой сигнал Пекин посылает, принимая Путина, Лэй сказал, что участие российского президента в памятных мероприятиях "ещё раз демонстрирует высокий уровень всеобъемлющего стратегического партнёрства координации между Китаем и Россией в новую эпоху и заявляет о единстве и солидарности между Китаем и Россией".

Читайте также на портале "Комментарии" — Си явно не настроен на мир с США: какое оружие на параде напугает Китай.

Также издание "Комментарии" сообщало – Китай таки определился: готов ли отправить миротворцев в Украину.




Источник: https://news.sky.com/story/putin-xi-and-kim-set-to-unite-at-major-military-parade-13419723
