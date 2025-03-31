Российский газовый монополист "Газпром" в разы нарастит поставки газа в Словакию через "Турецкий поток", уже начиная с апреля. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил гендиректор словацкого импортера SPP Войтех Ференч, пишет Reuters.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Войтех Ференч заявил, что объемы поставок увеличатся в несколько раз по сравнению с уровнем последних двух месяцев, а не просто удвоятся, как ожидалось ранее.

"У нас не будет проблем с поставками, у нас не будет проблем с подачей газа в хранилища", — заверил торговый директор SPP Михал Лалик.

После прекращения транзита через Украину в конце 2024 года Словакия в основном получала газ из Венгрии, которая поставляет российское топливо через "Турецкий поток". Братислава и Будапешт добиваются восстановления транзита через Украину, а Словакия даже угрожает наложить вето на помощь ЕС Киеву, если тот не пересмотрит свою позицию.

Читайте также на портале "Комментарии" — Братислава ожидает "жест благодарности" от Украины в виде возобновления транзита российского газа. Словакия никогда не была страной, блокировавшей важные решения. Об этом заявил президент Словакии Петер Пеллегрини после саммита Славковского формата (S3), сообщает Akuality.

Пеллегрини высказал идею проведения саммита ЕС-США для укрепления трансатлантических отношений и подчеркнул важность более активной европейской политики.

Президент Словакии отметил, что с пониманием относится к тому, что премьер-министр Роберт Фицо стремится к тому, чтобы на саммите ЕС обсуждался вопрос разрешения Украине возобновить транзит газа через ее территорию в Европу. Он считает, что это способствует защите интересов Словакии.

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