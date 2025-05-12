Путин поедет в Стамбул на переговоры только при одном условии: кого ожидает непростой выбор

После обмена предложениями прекратить огонь с 12 мая и встретиться на переговоры в Стамбуле 15 мая как украинская, так и российская стороны оказались в непростом положении. Почему это так – издание "Комментарии" разбиралось, изучив мнения экспертов.

Владимир Зеленский и Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Трамп сейчас является главной движущей силой околопереговорной интриги

Известный украинский политолог Владимир Фесенко считает, что у предложения Владимира Зеленского о личной встрече в Стамбуле сугубо тактический смысл.

"Сейчас мы видим резкое обострение тактической борьбы вокруг мирных переговоров. И Путин и Зеленский своими инициативами пытаются поставить друг друга на переговорную растяжку, загнать в переговорную ловушку. Зеленский резко поднимает переговорные ставки. Если пути откажется, значит он не хочет переговоров, значит он может выглядеть проигравшим в глазах Трампа. Хотя, как все это воспринимает Трамп, это еще большой вопрос", – отметил эксперт.

Что касается того, поедет ли путин в Стамбул, то, по мнению политолога, это произойдет только в том случае, когда об этом его лично и настойчиво попросит президент США Дональд Трамп. И именно Трамп сейчас является главной движущей силой околопереговорной интриги. Он уже анонсировал свой следующий пост в Social Truth как исторический. Сделаем поправку на его склонность все преувеличивать, но именно президент США будет опосредованно влиять на дальнейшее развитие ситуации вокруг стамбульских переговоров.

Единственной правильной реакцией Украины является соблюдение заявления Пятерых об усилении давления на оккупантов

Украинский блоггер, политический обозреватель Сергей Марченко считает, что заявление Дональда Трампа о том, что Украина должна немедленно согласиться на предложение путина провести переговоры в Стамбуле без прекращения огня не просто идиотское, а пророссийское.

"Этот приказ Зеленскому из Вашингтона прямо противоречит заявлению лидеров Украины, Великобритании, Франции, Германии и Польши о необходимости полного и безоговорочного прекращения огня с 12 мая, принятого на встрече лидеров государств в Киеве. Напомню, что европейские лидеры этим заявлением выдвинули пути ультиматум, в случае невыполнения которого против России должны быть применены новые санкции именно на энергетический сектор. Предложение путина о переговорах в Стамбуле отвергает этот ультиматум, потому что не предусматривает прекращения огня с 12 мая. Таким образом, своим заявлением о необходимости немедленных переговоров с россиянами в Стамбуле, Трамп прямо поддерживает оккупантов и отвергает ультиматум наших европейских союзников пути", – отметил эксперт.

По его словам, теперь уже Украина оказалась перед непростым выбором: изберет ли президент Украины договориться с надежными европейскими союзниками для того, чтобы наказать оккупантов, отвергших предложение о прекращении огня с 12 мая без всяких условий? Изберет ли Зеленский угодить Трампу, попрать сильное политическое заявление европейских лидеров и поехать на переговоры в Стамбул, где Украине снова будут предлагать капитуляцию? Это дипломатическая задача со звездочкой. Ибо, с одной стороны, нам, конечно, очень хочется журавля в небе – снова привлечь на свою сторону Соединенные Штаты Америки как сильнейшую страну мира и своего союзника. С другой стороны, администрация Дональда Трампа уже не раз показала, что она не может быть надежным союзником и может развернуть свою политику на 180° просто потому, что так захотелось Трампу. А поиск приверженности Трампу за счет игнорирования заявления лидеров Европы может испортить отношения с единственными нашими реальными союзниками в Европе, с которыми мы связаны общими интересами безопасности.

"Я не знаю, какое решение выберет Зеленский, но в сложившейся ситуации я выбрал бы синицу в руке и пусть не таких мощных, но надежных и предполагаемых партнеров. Единственной правильной реакцией Украины я считаю соблюдение заявления Пятерых об усилении давления на оккупантов и не вести с ними никаких переговоров до наступления длительного перемирия сроком не менее 30 дней", – отметил Сергей Марченко.

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