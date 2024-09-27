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Путин поднимает ставки: как диктатор принялся помогать Трампу победить на выборах

Александр Кочетков считает, что своими заявлениями Путин фактически обеспечивает политтехнологическую базу Трампу

27 сентября 2024, 16:55
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Кравцев Сергей

В последнее время в сети много обсуждений недавних заявлений российского диктатора Владимира Путина о ядерных ударах по неядерным странам в комплекте, если эти неядерные страны вдруг нападут на ядерную при поддержке ядерной страны. Это прямой намёк Москвы на США, которые помогают Украине оружием, а также прямой намек диктатора в поддержку Дональда Трампа, который стремится завершить войну в Украине на выгодных для РФ условиях. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в интервью нашему изданию высказал аналитик, политтехнолог Александр Кочетков.

Путин поднимает ставки: как диктатор принялся помогать Трампу победить на выборах

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

"Мы ведем бои на территории Курской области. Якобы это уже можно рассматривать как вариант для ядерного удара по Украине и США. Но кроме слов мы ничего нового не услышали. Старая песня на новый лад. Все эти условия, о которых россияне говорят и которые позволяют нанести ядерный удар, не изменились. Они их по-другому перефразировали. Если уж на то пошло, то у них в доктрине и раньше было прописано, что удар по элементам термоядерной триады должен вызывать ответные термоядерные удары. Мы бомбим аэродромы стратегических бомбардировщиков, но никакого ответного термоядерного удара нет. Это в чистом виде попытка даже не столько запугать, потому что давно перестали бояться, сколько дать аргумент Дональду Трампу на выборах в США", – отметил собеседник портала "Комментарии".

По его словам, республиканец теперь может смело заявлять, что, если президентом будет Гаррис, то стоит ожидать термоядерную войну. Мол Россия уже обещает нанести термоядерный удар, если США будут продолжать предоставлять помощь Украине, а он обещает эту помощь свернуть. И, соответственно, Трамп обещает снять ядерную угрозу и призывает голосовать за него. 

"То есть, Путин обеспечивает политтехнологическую базу Трампу для отказа от поддержки Украины. И не более того. А, по сути, изменение этой военной доктрины не происходит", – подытожил Александр Кочетков.

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