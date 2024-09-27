Путин поднимает ставки: как диктатор принялся помогать Трампу победить на выборах

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Кравцев Сергей
В последнее время в сети много обсуждений недавних заявлений российского диктатора Владимира Путина о ядерных ударах по неядерным странам в комплекте, если эти неядерные страны вдруг нападут на ядерную при поддержке ядерной страны. Это прямой намёк Москвы на США, которые помогают Украине оружием, а также прямой намек диктатора в поддержку Дональда Трампа, который стремится завершить войну в Украине на выгодных для РФ условиях. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в интервью нашему изданию высказал аналитик, политтехнолог Александр Кочетков.
Владимир Путин. Фото: из открытых источников
По его словам, республиканец теперь может смело заявлять, что, если президентом будет Гаррис, то стоит ожидать термоядерную войну. Мол Россия уже обещает нанести термоядерный удар, если США будут продолжать предоставлять помощь Украине, а он обещает эту помощь свернуть. И, соответственно, Трамп обещает снять ядерную угрозу и призывает голосовать за него.
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