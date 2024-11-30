Путин может навязать Грузии модель, которую активно продвигал в Украине Медведчук

Украине нужно очень внимательно отнестись к тому, что происходит в Грузии, где пророссийская партия "Грузинская мечта" получила все рычаги власти. Ведь за та отказом от пути к членству в ЕС может последовать реализация идеи федерализации, что активно навязывалось Украине. об этом в эксклюзивном интервью нашему порталу рассказал эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра Украинский институт будущего Игорь Тышкевич.

Протесты в Грузии. Фото: из открытых источников

Эксперт отметил, что после вспыхнувших протестов в Абхазии вскоре должны состояться новые президентские выборы.

"Я не исключаю, что Россия последует после этих выборов в самопровозглашенной Абхазии на очень интересный шаг. Если "Грузинская мечта" будет демонстрировать готовность к сотрудничеству, то новые абхазские власти могут заявить о готовности реинтегрироваться на условиях федерализации Грузии. И здесь следует вспомнить, что это то, что так сильно Россия хотела от Украины и требовала от нашей страны после 2014 года. Это также очень опасный для нас процесс, за которым тоже следует следить, причем не только в самой Грузии, но и с точки зрения кураторов этого процесса внутри Российской Федерации", – отметил собеседник портала "Комментарии".

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