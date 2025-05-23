Путин категорически против привлечения Ватикана к переговорам: на Западе назвали причины

Лидеры США и Европейского Союза рассматривают Ватикан как потенциального посредника по возобновлению мирного диалога между Россией и Украиной, пишет Bloomberg.

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Инициатива приобрела новый импульс после того, как бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Папа Лев XIV проявил интерес к участию в урегулировании конфликта, что также подтвердила премьер Италии Джорджия Мэлони. Однако Москва не проявляет интереса к участию в переговорах при посредничестве Святого Престола — в частности, российское руководство не рассматривает возможность поездки Владимира Путина в Ватикан или в другую страну для участия в переговорах.

Издание отмечает, что российские чиновники концентрируются на техническом уровне стартовавших на прошлой неделе в Стамбуле переговоров и надеются на их продолжение именно там. Между тем, западные партнеры обсуждают возможность привлечения Ватикана как нейтрального организатора или модератора встреч, однако участие России остается под вопросом.

Со своей стороны США ведут активную коммуникацию с Украиной, пытаясь гарантировать продолжение переговоров, в то же время давая понять Москве, что желают избежать участия в переговорах жестких фигур типа Владимира Мединского.

Политический аналитик Сергей Марков считает, что Путин не рискнет прибыть в Италию из-за ее членства в НАТО и юрисдикции Международного уголовного суда, выданного ордером на его арест. Кроме того, осложнения прибавляют напряженные отношения между Римско-католической и Русской православной церквями — последняя считает Ватикан политическим соперником и выступает против его участия в процессе.

Несмотря на все усилия, заключение мирного соглашения на самом высоком уровне, с участием Трампа, Путина и Зеленского пока остается отдаленной перспективой. Москва склоняется к продолжению переговоров в Турции, возвращаясь к формату переговоров 2022 года, который, по мнению европейских дипломатов, свидетельствует о попытке России "вернуться на старт".

Как уже писал портал "Комментарии", Папа Римский Лев XIV готов к проведению в Ватикане следующего раунда переговоров между украинской и российской сторонами, чтобы попытаться положить конец войне между странами.