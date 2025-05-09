Путин и Си торжествуют: почему гениальный план Трампа окончательно провалился

Президент США Дональд Трамп ради ослабления Китая намеревался оторвать от него россию, натравить ее на Европу, затем помирить и в результате иметь обоих в вассальной зависимости. А для запуска этой комбинации предложил путь сдачу Украины, снятие американских санкций и возобновление энергоносителей в ЕС, но уже как общий проект. После этого Китаю уже некуда было деться, только капитулировать перед стратегическим величием Трампа. Об этом у себя в Facebook пишет политический эксперт Александр Кочетков.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Гениальный план! С огромными жертвами не только среди украинцев, но и среди граждан ЕС. "Миротворца", кто такое провернул, должны избрать пожизненным президентом. И не США, а земного шара!", – отметил эксперт.

Александр Кочетков отметил, что на самом деле все произошло не так, как планировал видный стратег-республиканец. Украина на шантаж не подверглась, даже временное прекращение поставок американского оружия не заставило его капитулировать. "Минеральное соглашение" – это максимум, что пока Трамп смог из нас выжать. Европа же вместо вассальной зависимости от США обсуждает создание собственных сил обороны и усиление взаимодействия с Китаем. Си Цзиньпин удвоил мощь своих дружеских объятий с Путиным, приехал к нему на парад, нацепил колорадскую ленту и обсуждает предоставление со стороны Китая большого кредита россии. В частности, и на закупку оружия для продолжения войны против Украины.

"Слава миротворцу Трампу! Америке уже некуда быть величественнее! К тому же Индия и Пакистан, с которыми Трамп, по его словам, в отличных отношениях, предпринимают военные действия. Причем пока Пакистан, которого поддерживает Китай, выглядит более эффективным, по крайней мере, в воздушных боях. Естественно, развязал эту войну Дж. Байден, недавно назвал Трампа дураком за его заигрывание с Путиным. Посмотрим, что будет дальше. Может, новый Папа Лев XIV Трапу что-нибудь подскажет. Действительно, миротворческое", – констатировал эксперт.

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